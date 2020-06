Angriff in Nürnberg: "Mit Wucht ins Gesicht getreten"

Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 53-Jähriger am frühen Sonntagmorgen (28.06.20) in Nürnberg davongetragen. Der Mann war mit zwei Begleitern vor einer Kneipe am Hallplatz in der Innenstadt mit einer anderen Gruppe in Streit geraten, so die Polizei. Aus dieser Gruppe habe dann ein Mann den 53-Jährigen attackiert.

Täter geflüchtet

Laut Polizei hat der Angreifer Anlauf genommen und seinem Opfer "mit Wucht" ins Gesicht getreten. Das Opfer sei daraufhin mit dem Hinterkopf auf die Straße gefallen und habe dabei lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter flüchtete. Die Mordkommission der Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchten Totschlags. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 zu melden.