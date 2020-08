Angriff in ICE: Polizei fahndet nach blondem Mann

Der Täter, der gestern einen Zugbegleiter in einem ICE zwischen Augsburg und München mit einem Messer angegriffen und erheblich verletzt hat, ist noch nicht gefasst. Ermittelt wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Täter: 20 bis 30 Jahre alt, blond, Berliner Dialekt

Zum Hintergrund des Angriffs ist noch nicht viel bekannt. Der Täter soll keinen Fahrschein bei sich gehabt haben. Es handelt sich um einen etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann mit längeren blonden Haaren und einem kurzen Bart. Seine Erscheinung ist nach Polizeiangaben ungepflegt gewesen, er sprach mit Berliner Dialekt. Möglicherweise war er barfuß unterwegs. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bei Fahrscheinkontrolle geschlagen und angegriffen

Wie die Polizei berichtet, wurde der Zugbegleiter von dem Unbekannten bei der Fahrscheinkontrolle geschlagen und mit einem Cutter-Messer angriffen. Der Zugbegleiter zog sich zurück, der Täter führte seinen Angriff aber mit Stichbewegungen gegen den Hals fort. Der verletzte Bahnmitarbeiter leitete eine Notbremsung ein. Zwischen den Ortschaften Althegnenberg und Haspelmoor im Landkreis Fürstenfeldbruck kam der ICE zum Stehen.

Täter flüchtete durch ein Fenster

Der Täter schlug eine Scheibe ein und flüchtete aus dem Fenster. Der 60-jährige Zugbegleiter kam mit Verletzungen am Hals in eine Klinik, Lebensgefahr bestand nicht. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage sagte, stand der Zug rund zwei Stunden auf freier Strecke, Fahndungsmaßnahmen vor Ort verliefen ohne Erfolg. Der ICE wurde am Abend zur Spurensicherung nach Augsburg gebracht und anschließend der Deutschen Bahn übergeben. Gegenstände wie eine Jacke oder seinen mitgeführten Rucksack ließ der Täter im Zug offenbar nicht zurück.

