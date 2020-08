Angriff in Asylunterkunft: Polizei fahndet mit Täterbeschreibung

Ein 37-jähriger Iraker ist am Samstagabend (15.08.) in einer Asylunterkunft in Teublitz verletzt worden. Jetzt hat die Polizei die genaue Beschreibung eines Tatverdächtigen veröffentlicht.

Polizei fahndet mit Hochdruck

Demnach fahnden die Ermittler mit Hochdruck nach einem etwa 30 Jahre alten Mann mit arabischem Aussehen. Er ist den Angaben zufolge 1,70 Meter groß sowie sportlich und kräftig. Der Mann trägt dunkle Haare, aber keinen Bart. Er trägt eine dunkle, knielange Bermuda-Hose und helle Sportschuhe.

Opfer erlitt Stich- und Schnittverletzungen

Das 37 Jahre alte Opfer war am Samstagabend mit einem bislang unbekannten Gegenstand verletzt worden. Der Mann erlitt den Angaben zufolge mehrere Stich- und Schnittverletzungen im Oberkörper. Es gehe ihm aber den Umständen entsprechend gut, so die Polizei.

Zeugen gesucht

Bereits am Wochenende suchten Beamte laut einem Sprecher das Gelände der Unterkunft nach dem Stichwerkzeug ab, bislang allerdings erfolglos. Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise von Zeugen, die am späten Samstagabend etwas gesehen haben.