Angriff in Ansbach: Opfer in Lebensgefahr, Verdächtiger gefasst

Nachdem ein Mann bei einem Streit am Montag in Ansbach schwer verletzt worden ist, hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen festnehmen können. Der 35-Jährige soll mit seinem 53 Jahre alten Opfer lautstark in der Altstadt gestritten haben, bis die Situation eskalierte, heißt es von der Polizei.

Mann nach Streit in Ansbach lebensgefährlich verletzt

Der Verdächtige verletzte sein Gegenüber schließlich mit einem Stichwerkzeug lebensgefährlich und flüchtete. Das Opfer wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht und schwebt noch in Lebensgefahr.

Tatverdächtiger nach zwei Tagen Flucht gefasst

Die Kripo Ansbach und die Ansbacher Staatsanwaltschaft begannen mit ihren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Polizei Heilsbronn im Landkreis Ansbach konnte den Mann schließlich am Mittwoch festnehmen. Er wird nun dem Ermittlungsrichter vorgeführt.