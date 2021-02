Angriff durch Wolf? Sieben tote Tiere in Gehege bei Betzenstein

In einem Wildgehege im Landkreis Bayreuth sind offenbar bei einem Angriff von Wölfen insgesamt sieben Tiere gerissen worden. Auf Anfrage des BR spricht die Polizei von einer "99 prozentigen Sicherheit", dass es sich bei den Angreifern im Betzensteiner Ortsteil Riegelstein um einen oder mehrere Wölfe gehandelt haben muss. Das Landratsamt wurde bereits informiert, nun müssten Behörden endgültig klären, wie die Tiere getötet wurden.

Betzenstein: Jäger vermuten Angriff durch Wölfe

Nach Angaben der Polizei bemerkte der Inhaber des Geheges die drei toten Rotwildtiere und vier Mufflons – eine Wildschaf-Art – einen Tag nach der letzten Fütterung. Nach Absprache mit Jägern und dem Wolfbeauftragten des Veldensteiner Forsts sei es unwahrscheinlich, dass die Tiere von einem Hund gerissen wurden, so die Polizei. Denn ein Hund hätte die Tiere nur so lange attackiert, bis er satt gewesen wäre. Auf dem Gehege habe man aber auch Tiere mit durchgebissener Kehle aufgefunden, was auf einen Tötungswillen und Blutrausch des Angreifers hindeute.

Tiere können durch ein Loch im Zaun fliehen

In dem umzäunten Gehege lagen Eingeweide wie Herz und Leber neben den ausgefressenen Tierkadavern. Ein paar der 22 dort lebenden Tiere hätten durch das eingerissene Loch im Zaun fliehen können. Landwirt Christian Leißner, der das Gehege mit betreibt, glaubt nicht, dass das geflohene Rotwild wieder zurückkommt. "Die Tiere haben uns aus der Hand gefressen. Inzwischen sind sie verängstigt, sobald sich irgendetwas bewegt", so Leißner.

Einzigartiges Wolfs-Projekt im Veldensteiner Forst

Bereits im vergangenen Jahr hatte sich bestätigt, dass in dem Gebiet Wölfe unterwegs waren. Im benachbarten Veldensteiner Forst wurde das bislang einzige Wolfsrudel mit Nachwuchs in Bayern nachgewiesen. Deshalb war Mitte des vergangenen Jahres ein bundesweit einheitliches Forschungsprojekt dazu gestartet. Es soll Jägern Aufschluss darüber geben, wie das Wild auf den Wolf reagiert.