Angriff auf Ukraine: Panik in Nürnbergs Partnerstadt Charkiw

Die Nürnberger Partnerstadt Charkiw befindet sich im Ausnahmezustand. Die russischen Angriffe am Donnerstagmorgen haben Panik in der Bevölkerung der zweitgrößten ukrainischen Stadt ausgelöst.

Ausnahmezustand in Charkiw: Bevölkerung in Panik

"Es sind Staus, es sind Explosionen von außen zu hören, es ist ein Wasserwerk in der Nähe getroffen worden offensichtlich, denn ein ganzes Stadtviertel hat kein Wasser mehr gehabt heute Morgen", erzählt Antje Rempe, Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Charkiv-Nürnberg, im BR-Interview.

Hamsterkäufe und Schlangen an den Bankomaten

Sie habe am Morgen noch mit der Leiterin des Nürnberger Hauses in Charkiw telefoniert. Das deutschsprachige Kulturzentrum gibt es bereits seit 1995. Nun ist die Einrichtung geschlossen. Denn die Lage in Charkiw spitzt sich zu: "Die Bäckereien und die Läden werden leergekauft, die Bankomaten funktionieren schon nicht mehr, viele Leute haben Angst, sie können kein Geld abheben. Es ist also schon eine sehr sehr schwere Lage für die Leute."

Viele Menschen wollen fliehen

Auch Fernsehempfang gebe es derzeit nicht, berichtet Antje Rempe. Die Kommunikation laufe vor allem über das Internet, solange das noch gehe. Das normale Leben sei lahmgelegt. Die Verunsicherung in der Bevölkerung sei enorm. 1,4 Millionen Menschen leben in Charkiw. Während ein Teil versuche, Ruhe zu bewahren und daheim ausharre, wolle ein anderer Teil die Stadt verlassen.

Rempe hofft, den Kontakt nach Charkiw so lange wie möglich halten zu können und setzt trotz der extrem angespannten Lage auf die Resilienz der Bevölkerung- "Natürlich ist das jetzt ein Riesenschock, aber meine Erfahrung von 30 Jahren ist, dass die Möglichkeit, irgendwie kreative Auswege aus den schwierigsten Situationen zu finden, eigentlich ein Merkmal der Ukrainer ist, mit denen ich zu tun gehabt habe."

Solidarität mit der Ukraine zeigen

Aktuell bleibe den Menschen im Westen nicht viel mehr übrig, als sich solidarisch mit der Ukraine zu zeigen. Dennoch sei dies ein wichtiges Zeichen, sagt Antje Rempe. Von politischer Seite wünscht sie sich eine klare Reaktion: "Dass der Westen aufwacht und merkt, wer der wirkliche Aggressor ist. Jeder Russlandversteher merkt jetzt, woran er ist. Mit diesem Land und mit diesem Präsidenten."

Nürnbergs OB verurteilt russische Invasion

Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) zeigte sich am Donnerstag solidarisch mit der Ukraine und deren Bevölkerung. Er verurteilte die russischen Kriegshandlungen: "Mit seinem völkerrechtswidrigen Einmarsch in die souveräne Ukraine hat Russlands Präsident Putin heute vollends die demokratische Wertegemeinschaft der Staaten verlassen. Er isoliert sich, sein Volk und sein Land in der Weltgemeinschaft. Er fügt anderen, freiheitsliebenden Menschen durch seinen Krieg gegen einen unabhängigen Staat unendlich viel Leid zu."

Putin opfere mit dem Einmarsch auch das Leben zahlreicher russischer Soldaten, allein um seine Macht zu erhalten, so König. "Ich verabscheue dieses zutiefst menschenverachtende Verhalten des russischen Staatschefs." Jetzt müssten Reaktionen folgen. "Lange zuschauen darf die Wertegemeinschaft, darf Europa, darf die Welt nicht mehr."

Die Stadt Nürnberg habe am Donnerstag vergeblich versucht, Kontakt mit der Verwaltung der Partnerstadt Charkiw aufzunehmen. "Es geht niemand ans Telefon, das Rathaus ist anscheinend im Moment nicht besetzt."