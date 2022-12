Haftstrafe nach Angriff auf Bayreuther Stadtrat Halil Tasdelen

Am Montag hat das Amtsgericht Bayreuth einen 35 Jahre alten Mann wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten ohne Bewährung verurteilt. Das teilte eine Pressesprecherin des Landgerichts am Mittwoch auf Anfrage von BR24 mit.

Im Juli hat der Mann dem SPD-Stadtrat Halil Tasdelen in der Bayreuther Innenstadt mit einem Kopfstoß die Nase gebrochen. Zuvor soll er ihn rassistisch beleidigt haben, was der nun Verurteilte abstreitet.

SPD-Stadtrat Tasdelen nimmt Entschuldigung des Angreifers an

Der 35-Jährige war laut der Pressesprecherin des Landgerichtes von Anfang an geständig gewesen und habe sich in der Hauptverhandlung mehrfach beim Geschädigten entschuldigt.

Zudem habe er sich verpflichtet, ein Schmerzensgeld in Höhe von 4.000 Euro an den Geschädigten zu zahlen, wovon er bereits 1.500 Euro gezahlt hat. Des Weiteren hat der Angeklagte einen Geldbetrag in Höhe von 500 Euro an den Verein Bunt statt Braun gezahlt.

Tasdelen habe die Entschuldigung angenommen und dem geständigen Angreifer die Hand gegeben. Auf BR24-Anfrage sagte Tasdelen nun, dass ihm der Angeklagte leid getan habe. Wie könne man sein Leben so ruinieren, habe er sich gefragt. Tasdelen habe ihm gesagt: "Nehmen Sie Ihr Leben in die Hand, machen Sie was draus." Wenn dem Beschuldigten das gelänge, sei das den doppelten Nasenbruch wert, so der Stadtrat.

Angeklagter streitet rechtsradikalen Hintergrund ab

Der 35-Jährige ist mehrfach vorbestraft und soll während der Tat unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben. Einen rechtsradikalen Hintergrund habe er während des Prozesses zurückgewiesen. Es habe sich bei Halil Tasdelen um ein Zufallsopfer gehandelt. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten gefordert. Der Verteidiger plädierte auf sechs Monate auf Bewährung.