Angriff auf SpVgg-Spieler: Polizei ermittelt drei Tatverdächtige

Nach einem Angriff auf Fußballspieler der Spielvereinigung Bayreuth (SpVgg) in der Bayreuther Innenstadt im April hat die Polizei nun drei Tatverdächtige ermittelt. Wie die Beamten am Dienstag mitteilen, handelt es sich um drei Männer aus Bayreuth im Alter von 22, 25 und 28 Jahren. Die Tatverdächtigen konnten mit Hilfe von Zeugenhinweisen ermittelt werden.

Polizei ermittelt drei von vier mutmaßlichen Angreifern

Polizisten durchsuchten mit richterlichem Beschluss die Wohnungen der Tatverdächtigen und stellten dabei Beweismittel sicher.

In den frühen Morgenstunden des 19. April kam es in der Bayreuther Innenstadt vor einer Diskothek zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Spielern und einer vierköpfigen Personengruppe. Drei Spieler erlitten dabei Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die mutmaßlichen Täter flüchteten, die Polizei gab eine Täterbeschreibung heraus. Der Verein meldete daraufhin: "Drei unserer Spieler wurden am Rande eines Mannschaftsabends in der Innenstadt von mehreren, derzeit geht man von vier aus, Personen auf das Allerübelste zusammengeschlagen. Zwei Spieler mussten in die Intensivstation eingeliefert werden, ein Akteur liegt weiterhin aufgrund einer erlittenen schweren Kopfverletzung noch zur Beobachtung im Krankenhaus."

Ein Polizeisprecher sprach von weniger drastischen Verletzungen als vom Verein geschildert: Zwei Spieler seien ambulant behandelt worden. Einer sei vorsorglich stationär überwacht worden. Ob die Täter wie vom Verein angegeben auch auf einen am Boden liegenden Spieler eintraten, werde laut Polizei noch geprüft. Den genauen Hergang bezeichnete ein Polizeisprecher als "recht diffus".

Schläge nach Sieg der SpVgg über den FC Bayern München

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise, dass die Streitigkeit auf das am 18. April stattgefundene Fußballspiel zwischen Bayreuth und dem FC Bayern München II zurückzuführen seien, so die Polizei jetzt. Die Ermittlungen dauern an, auch gegen einen noch unbekannten vierten Tatverdächtigen. Unterdessen steht die SpVgg Bayreuth als Meister der Regionalliga Bayern und Aufsteiger in die 3. Liga fest.