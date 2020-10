Angriff auf S-Bahn-Kontrolleure - Tatverdächtiger gefasst

Am Abend des 19. Juli war eine Fahrkartenkontrolle in der S-Bahn an der Donnersberger Brücke eskaliert. Bei dem Zwischenfall waren ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn und ein Fahrgast verletzt worden. Jetzt konnte der zweite Tatverdächtige ermittelt werden.

Fahndung erfolgreich

Wie die Bundespolizei am Freitag berichtet, konnte jetzt auch der zweite Tatverdächtige, ein 26-jähriger Togolese, identifiziert werden. Bereits am 7. August konnte als erstes ein 29-jähriger Münchner als mutmaßlicher Schläger ermittelt werden. Gegen beide Beschuldigte wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Die Bundespolizei hatte seit Anfang August nach den beiden Tätern öffentlich gefahndet.

Fahrgast wirft Kontrolleuren Rassismus vor

Bei der Fahrkartenkontrolle im Juli konnte ein unbekannter dunkelhäutiger Mann ein gültiges Ticket vorweisen, warf den beiden Kontrolleuren aber anschließend in der vollbesetzten S-Bahn lautstark ein rassistisches Verhalten vor. Dabei wurde er von einem zweiten Mann unterstützt. Als die Bahn-Mitarbeiter den Beleidiger am Haltepunkt Donnersberger Brücke von der Weiterfahrt ausschlossen, kam es zu einem Gerangel.

Herrschinger will schlichten und wird schwer verletzt

In der Folge schlugen die beiden aggressiven Fahrgäste auf die Kontrolleure ein und verletzten einen 44-Jährigen dabei an der Schulter. Sein 32-jähriger Kollege blieb unverletzt. Ein 35-jähriger Herrschinger, der schlichten wollte, erlitt eine Sprunggelenksfraktur, die zweimal operiert werden musste. Die beiden Täter flüchteten unerkannt, weshalb Staatsanwaltschaft und Bundespolizei am 3. August eine Öffentlichkeitsfahndung einleiteten.