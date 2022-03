Angriff auf Rettungssanitäterin: Mann muss gefesselt werden

Ein 43 Jahre alter Mann hat in Bayreuth eine Rettungssanitäterin angegriffen. Wie die Polizei berichtet, hatten Polizeibeamte den Mann am Sonntagabend in volltrunkenem Zustand in der Telemannstraße entdeckt.

Bayreuth: Mann versucht bei Rettungseinsatz zu fliehen

Er habe mit heruntergelassener Hose an einem Brückengeländer gelehnt und sei nicht in der Lage gewesen, sich eigenständig fortzubewegen. Die Beamten verständigten einen Rettungswagen. Der 43-Jährige habe darauf äußerst aggressiv reagiert, habe die Polizisten beleidigt und soll versucht haben, davonzulaufen.

In der Notaufnahme des Klinikums soll er dann wieder randaliert haben. Dabei schlug er einer 31-jährigen Rettungssanitäterin gegen den Oberkörper, so die Beamten weiter. Danach brachten ihn die Polizisten unter Kontrolle und fesselten ihn. Daraufhin wurde der Mann in das Bezirkskrankenhaus gebracht. Er erhält mehrere Anzeigen.