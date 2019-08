Angriff auf Radfahrer bei Lappersdorf: Schläger festgenommen

Die Polizei in Regenstauf hat einen mutmaßlichen Schläger festgenommen. Laut Polizei soll er am vergangenen Sonntagabend mit einem Baseballschläger auf einen 61 Jahre alten Radfahrer und dessen Begleiterin auf dem Regenradweg auf Höhe der Skateranlage bei Lappersdorf (Lkr. Regensburg) eingeprügelt haben. Der 61-Jährige musste nach der Attacke im Krankenhaus behandelt werden, seine Begleiterin blieb unverletzt. Der Schläger wurde bei der Tat von einer jungen Frau begleitet.

Haftbefehl ergangen

Beamte konnten mit Unterstützung von Regensburger Zivilfahndern den dringend Tatverdächtigen bereits Mittwochabend in der Nähe des Regensburger Bahnhofs widerstandslos festnehmen. Es handelt sich um einen 23 Jahre alten Mann ohne festen Wohnsitz. Gegen ihn erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zu einem möglichen Motiv schweigt er bislang.

Die Polizei konnte auch die Identität der Begleiterin des Tatverdächtigen feststellen. Gegen sie wurden bislang keine Ermittlungen eingeleitet.

Verdächtiger soll sechs Autos beschädigt haben

Auf die Spur kam man dem Verdächtigen aufgrund mehrerer Mitteilungen aus der Bevölkerung. Im Zuge der Ermittlungen wurde auch das mutmaßliche Tatwerkzeug - ein Baseballschläger aus Holz - sichergestellt.

Wie die Polizei weiter mitteilt, soll der 23-Jährige wohl auch dafür verantwortlich sein, am Sonntag insgesamt sechs Autos beschädigt zu haben. An den geparkten Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 6.500 Euro. "Vorliegende Erkenntnisse deuten darauf hin", so ein Sprecher der Polizei. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an. Darüber hinaus wird auch geprüft, ob der 23-Jährige für weitere Taten infrage kommt.