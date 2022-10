Angriff auf Polizisten in Alzenau: Fünf Beamte verletzt

Am Rande einer Kontrolle im Alzenauer Ortsteil Hörstein sind Polizeibeamte am frühen Sonntagmorgen von einer Gruppe Männern angegriffen worden. Fünf Polizisten wurden dabei verletzt, zwei davon so stark, dass sie ihren Dienst abbrechen und im Klinikum behandelt werden mussten. Das teilt die Polizei mit. Demnach wurden insgesamt sechs männliche Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Tatverdächtige offensichtlich alkoholisiert gewesen

Bei vier offensichtlich alkoholisierten Beschuldigten ordnete die Staatsanwaltschaft ärztliche Blutentnahmen an. Einer der Hauptaggressoren im Alter von 23 Jahren musste bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam genommen werden. Die anderen fünf Festgenommenen im Alter zwischen 18 und 42 Jahren wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Gruppe greift Beamte während Kontrolle an

Eine Streifenbesatzung hatte Sonntag gegen 1.30 Uhr nachts einen Mann kontrolliert, der auf dem Nachhauseweg von einem Weinfest den Hitlergruß gezeigt hatte, so die Polizei. Als die Beamten die Personalien des Mannes feststellten, um gegen ihn ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren einzuleiten, sei die von der Maßnahme gar nicht betroffene Personengruppe zufällig vorbeigekommen. Die Männer hätten die Beamten daraufhin wiederholt beleidigt, heißt es im Bericht der Polizei.

Polizeibeamte verbal und körperlich angegriffen

Dann seien die Männer in Richtung eines Wohnanwesens in der Alzenauer Straße weitergelaufen. Dort sollen sie die Polizisten weiter beleidigt haben. Einer der beiden Hauptaggressoren habe einen Beamten angegriffen, indem er ihm in das Gesicht schlug. Gegen die daraufhin durchgeführte Festnahme habe sich der Angreifer vehement gewehrt und massiven Widerstand geleistet, weshalb laut Polizei unmittelbarer Zwang angewendet werden musste.

Die Polizeibeamten wurden daraufhin weiterhin körperlich aus der Gruppe angegriffen. Ziel sei es offensichtlich gewesen, den Festgenommenen zu befreien. Daher wurden weitere Unterstützungskräfte angefordert.

Fünf Polizeibeamte verletzt, sechs Tatverdächtige

Bei der anschließenden Festnahme der Tatverdächtigen, die sich von dem Hof des Anwesens auch in das Gebäude geflüchtet hatten, kam es zu erneuten Angriffen gegen die Polizisten. Fünf Polizeibeamte zogen sich Verletzungen zu, sechs männliche Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen.

Kripo Aschaffenburg ermittelt

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat inzwischen die Ermittlungen in dem Fall übernommen, die unter anderem wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs geführt werden. Zeugen des Vorfalls werden dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Möglicherweise gefertigtes Bildmaterial (Fotos und Videos) seien dabei für die Ermittler wichtig.