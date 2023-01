Randale in Ostheim: Entsetzen über Reaktion von Eltern

Zwei Tage nach der Randale in Ostheim zeigte sich der Bürgermeister der unterfränkischen Stadt, Stefan Malzer, erschüttert. Die Ausschreitungen gegen Polizei- und Einsatzkräfte machten ihn sprachlos, meinte der ehemalige Polizist im Gespräch mit BR24. Er habe sich noch in der Nacht vor Ort ein Bild machen können. "Es sind Böller und Flaschen gegen die Einsatzkräfte geworfen worden." Schnell seien etwa 40 Personen ermittelt worden, die an den Angriffen beteiligt gewesen sein sollen. "Das waren junge, enthemmte Erwachsene, alle in Deutschland geboren, ohne Migrationshintergrund", so Malzer.

Reaktion mancher Eltern mache fassungslos

Fassungslos mache ihn die Reaktion einiger Eltern, die sich am Folgetag bei der Polizei darüber beschwert hätten, dass die Polizei zur Auswertung die Handys ihrer Kinder sichergestellt habe: "Anstatt mit ihren Kindern mal darüber zu reden, welchen Umgang sie haben, mit wem die sich abgegeben haben, versucht man das rumzudrehen und die Polizei als Schuldige hinzustellen, die den armen Kinderlein die Handys abnehmen. Da hat natürlich keiner was gemacht, das ist ja vollkommen klar", so der ironische Kommentar des Ostheimer Bürgermeisters.

Beamte auch aus Hessen und Thüringen im Einsatz

Gegen 0.20 Uhr in der Nacht zum Samstag war der Polizei die Ruhestörung gemeldet worden. Nachdem sich bei der größeren Feier ein Teil der rund 300 Gäste auf der Straße aufgehalten habe, seien gleich mehrere Streifen angerückt. Beim Eintreffen konnten sie der Mitteilung zufolge schnell Kontakt mit dem 19-jährigen Veranstalter aufnehmen und die Feier auflösen. Darauf hätten sie die Gäste mit Lautsprecherdurchsagen hingewiesen.

Aus einer Gruppe von rund 50 Personen sind nach Angaben der Polizei in der Folge plötzlich mehrere Flaschen auf die Streifen geworfen worden. Zudem seien die Beamten aus der Gruppe heraus massiv beleidigt und mit einem Böller beworfen worden. Die Polizisten hätten umgehend Unterstützung angefordert und konnten die Situation laut Polizeibericht nur mit einer Vielzahl weiterer Streifen aus dem Bereich Main-Rhön und dem angrenzenden Thüringen und Hessen unter Kontrolle bringen. Einsatzkräfte seien nicht verletzt worden.

Umfangreiche Ermittlungen

Die Ermittlungen nach den Ausschreitungen sind laut Polizei sehr umfangreich. Beamte haben die Personalien von etwa 50 Personen festgestellt. Jetzt gilt es zu klären: Wer hat die Flaschen und den Böller auf die Polizisten geworfen? Wer hat die Beamten beleidigt? Die Polizei hat bereits Videomaterial erhalten, das noch ausgewertet werden muss. Zeugen müssen noch vernommen werden. Ermittelt wird wegen Landfriedensbruchs, Körperverletzung, Beleidigung und wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.