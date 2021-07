Jüdisches Geschäft in Hof: Angriff aus antisemitischen Gründen

In der Nacht zum 31. Mai ist in Hof das Schaufenster eines jüdischen Geschäfts eingeschlagen worden. Sechs Wochen danach hat die Kripo zwei junge Tatverdächtige ermittelt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, habe ein 17-Jähriger zugegeben, zusammen mit einem gleichaltrigen Komplizen aus antisemitischen Gründen gehandelt zu haben.

Spurenauswertung führte zu den Tatverdächtigen

Während die Polizei zu Beginn der Ermittlungen einen Unfall nicht ausschließen konnte, führte die Auswertung der Spuren am Tatort zu den jungen Männern. Nach Hausdurchsuchungen bei den beiden fand die Polizei Beweismittel. Die 17-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Die beiden mutmaßlichen Täter sind nach Polizeiangaben Syrer mit palästinensischer Abstammung.

Antisemitische Zwischenfälle in Deutschland nach Gaza-Konflikt

Der Vorfall auf das Geschäft "Engedi" in Hof, das nach einer Oase am Toten Meer in Israel benannt ist, hatte sich kurz nach dem jüngsten Gaza-Konflikt ereignet. Mitte Mai war es bei Solidaritätskundgebungen für die Palästinenser zu antisemitischen Zwischenfällen auch in Deutschland gekommen.