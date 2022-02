Angriff auf die Ukraine: Solidaritätsaktionen in Augsburg

Der "Ukrainische Verein Augsburg" sowie das "Forum solidarisches und friedliches Augsburg" haben die Kundgebung in Augsburg organisiert, Polizeiangaben zufolge kamen am Donnerstagabend rund 150 Menschen auf den Rathausplatz . Der Fußball-Bundesligist FC Augsburg zeigte sich durch die erleuchtete WWK-Arena solidarisch.

Augsburgs Oberbürgermeisterin verurteilt militärisches Eingreifen Russlands

Augsburgs Oberbürgermeisterin, Eva Weber, nahm an der Demonstration auf dem Rathausplatz teil. Weber verurteilte das militärische Eingreifen Russlands in der Ukraine und sagte den hier lebenden Ukrainern Hilfe und Unterstützung zu. Außerdem kündigte sie an, dass die ukrainische Fahne und Friedensfahnen der Stadt Augsburg am Rathausplatz gehisst werden.

Wie Andrii Rymlianskyi vom "Ukrainischen Verein in Augsburg" im BR-Gespräch sagte, hat sich die Regierung von Schwaben zu Gesprächen mit dem Verein bereit erklärt. Dabei soll unter anderem geklärt werden, wie gemeinsam mit der Partnerregion Bukowina in der Westukraine humanitäre Hilfe für die Menschen vor Ort geleistet werden kann.

Stadion des FC Augsburg leuchtet blau und gelb

Als Zeichen der Verbundenheit und Solidarität mit der Ukraine wurde am Abend auch die WWK-Arena in den Nationalfarben Blau und Gelb beleuchtet. "Krieg oder Gewalt können und dürfen keine Mittel sein, eigene Interessen durchzusetzen. Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine", teilte der FCA laut Sport-Informations-Dienst (SID) mit. Auch die Arena von Eintracht Frankfurt leuchtete in den Nationalfarben der Ukraine.