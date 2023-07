Angreifer verletzt sich bei Messerattacke selbst und stirbt

In der Münchner Innenstadt ist am Samstagabend ein Großaufgebot der Polizei zu einer Bar ausgerückt. Ein 53-jähriger Münchner soll dort einen anderen 55-jährigen Mann und sich selbst verletzt haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der mutmaßliche Angreifer starb demnach noch am Sonntagmorgen im Krankenhaus.

Angreifer stach sich in den Hals

Der 55-Jährige wohnt im Landkreis Ebersberg. Er war gerade in der Bar in der Münchner Sonnenstraße, als der 53-Jährige laut Polizei unvermittelt mit einem Küchenmesser auf seinen Oberkörper einstach. Mehrere Zeugen griffen sofort ein. Der Angreifer soll sich mit dem Messer selbst auch noch schwere Verletzungen zugefügt haben, indem er sich unter anderem in den Hals stach.

Motiv war wohl Eifersucht

Der 55-Jährige wird im Krankenhaus behandelt, ist aber laut Polizeiangaben nicht lebensbedrohlich verletzt. Ersten Erkenntnissen nach handelte der Tatverdächtige wohl aus Eifersucht, wie die Polizei mitteilte. Der 55-Jährige sei mit seiner Ex-Partnerin zusammen gewesen.

Etwa 20 Streifen sowie mehrere Rettungsdienste und ein Kriseninterventionsteam waren am Einsatzort, wie es weiter hieß. Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Vor einem Monat war es ebenfalls zu einem Großeinsatz der Münchner Polizei in einer Bar gekommen. Das Motiv auch in diesem Fall: Eifersucht.

Mit Informationen von dpa