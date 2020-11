vor 18 Minuten

Anglerunfall: Freund rettet Verunglückten im eiskalten Wasser

Ein 18-Jähriger stürzt beim Angeln am Birkensee ins eiskalte Wasser. Sein Kumpel will ihn aus dem See ziehen, scheitert aber an der steilen Uferböschung und wartet deshalb mit ihm zusammen im Wasser auf Hilfe. Mit dieser Aktion rettet er sein Leben.