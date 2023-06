Angler wollen Huchen im Schwarzen Regen retten

Fischotter setzt Bestand offenbar massiv zu

Autoren einer Studie des Österreichischen Fischereiverbandes schlagen Alarm: Der Huchen stirbt aus! Die Experten haben auch die Bestände im Schwarzen Regen zwischen dem Kraftwerk Gumpenried bei Teisnach und Viechtach im Landkreis Regen ermittelt. Dort fließt der kleine Fluss auf einer Länge von sieben Kilometern frei. Dennoch ist auch dort in den vergangenen zwei Jahrzehnten der Huchenbestand massiv zusammengebrochen. Es fehlten mehrere Generationen, was die Autoren der Studie zu dem Schluss bringt: Die Art könnte in den nächsten Jahren ganz verschwinden. Viele Faktoren spielen dabei eine Rolle. Aus Sicht der Studienautoren aber trägt vor allem die zunehmende Verbreitung des nach wie vor streng geschützten Fischotters den größten Anteil zum Artenschwund unter Wasser bei. Damit aber wollen sich die Viechtacher Fischer nicht abfinden.

Jungfische im Wert von mehreren Tausend Euro

Als Wolfgang Ebner das Wasser des Aufzuchtbeckens ablässt und die jungen Huchen sieht, ist er erst euphorisch: "Die san ja größer! Wahnsinn … wirklich schön", entfährt es ihm, als er den ersten Kescher mit den zappelnden Fischen aus dem Wasser zieht. "Von denen ist jeder bestimmt zehn Euro wert", schätzt der erfahrene Fischer. Insgesamt sollten also in dem Becken Fische im Wert von Fünfzehn- bis Siebzehntausend Euro schwimmen. Nur folgt der Freude gleich darauf eine Ernüchterung. Nahezu alle jungen Huchen aus dem Aufzuchtbecken haben Narben. Die haben die spitzen Schnäbel von Reihern hinterlassen. "Es fehlen bestimmt 30 Prozent der Besatzfische, die haben sich die Vögel geholt", schimpft Wolfgang Ebner. Die, die bis hierher überlebt haben, werden im Schwarzen Regen ausgesetzt.

Vermeintlich intakte Natur

An der Stelle, an der Wolfgang Ebner und Gerhard Biller die ersten Huchen in den Schwarzen Regen setzen wollen, scheint die Flusswelt intakt zu sein. Sanft schlängelt sich der kleine Fluss durch die Talaue, das Wasser ist klar und durchzogen vom "Flutenden Hahnenfuss". Gerade blühen die riesigen Wasserpflanzen strahlend weiß – ein wunderbarer Kontrast zum schwarz wirkenden Fluss und den schwimmenden, grünen Pflanzenstängeln. Unter der Wasseroberfläche aber ist die Welt aus den Fugen geraten, mahnt Wolfgang Ebner: "Nicht nur der Huchen, auch die Bestände anderer Arten wie Äsche, Barbe, Nase oder sogar der Kleinfische wie Elritze oder Schneider gehen zurück. Und unserer Meinung nach ist dafür zu 70, 80 Prozent die Zunahme der Prädatoren verantwortlich!" Gemeint sind Graureiher, Kormoran, Gänsesäger, Mink und vor allem der Fischotter.

Der zweite Vorsitzende des Viechtacher Fischereivereins fordert deswegen einen Runden Tisch und die Möglichkeit, regulierend eingreifen zu können. "Damit wir ein Gleichgewicht der Arten bekommen." Auch die Autoren der österreichischen Huchen-Studie sehen dringenden Handlungsbedarf und plädieren für ein Bündel an Sofortmaßnahmen.