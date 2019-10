Angler entdeckt bei Pentling gestohlenes Auto - in der Donau

Beim Angeln hat ein Mann in der Donau bei Pentling das Wrack eines Autos entdeckt, dass als gestohlen gemeldet ist.

Wrack auf Sonar entdeckt

Wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Regensburg auf Facebook mitteilte, entdeckte der Angler das Auto auf seinem Sonargerät. Ein Sprecher der Polizei bestätigte dem BR, dass das Auto bereits 2018 gestohlen wurde. Um sicherzustellen, dass sich keine Personen in dem Auto befinden, untersuchten Taucher am Samstagabend das Wrack in der Donau.

Laut Polizei wird das Auto erst in den kommenden Tagen geborgen, da keine Beeinträchtigung des Schiffsverkehrs vorliegt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.