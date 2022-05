Angetrunkener Mann fährt Kind in Schwandorf an

Eine neunjährige Fahrradfahrerin ist bei einem Unfall in Schwandorf verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stieß ein 36-jähriger Autofahrer am Samstagvormittag auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts frontal mit dem Mädchen zusammen. Sie kam mit einer Gehirnerschütterung, einer Knieprellung und Schürfwunden ins Krankenhaus.

Mit knapp ein Promille unterwegs

Der Autofahrer war laut den Beamten angetrunken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille. Gegen den 36-Jährigen wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.