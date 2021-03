Angestellte und IG Metall kämpfen um Lear-Standort Kronach

Die IG Metall hat die Beschäftigten des Automobilzulieferers Lear Corporation in Kronach zu einem Warnstreik in Form einer "Frühschlussaktion" aufgerufen. Zum einen will die Gewerkschaft mit einem verfrühten Feierabend den Druck auf die Arbeitgeber in der laufenden Tarifrunde erhöhen. Zum anderen gehe es bei Lear in Kronach um die Jobs der Angestellten, so Nicole Ehrsam, politische Sekretärin der IG Metall in Coburg.

Kronach: Automobilzulieferer Lear denkt über Schließung nach

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass das Unternehmen über eine teilweise Schließung des Produktionsstandortes bis 2025 nachdenkt. Laut IG Metall würde diese Entscheidung 400 Angestellten den Job kosten. Das Bittere sei, dass der Konzern mit Sitz in den USA den Standort aus strategischen Gründen schließen wolle. Dies habe keine finanziellen Hintergründe, sagte Ehrsam dem Bayerischen Rundfunk. Man rede hier von einem sehr profitablen Unternehmen, mit flexiblen Angestellten, die in den vergangenen Jahren versucht hätten, alles möglich zu machen. Der Dank sei nun die Schließung, so Ehrsam weiter.

Standort in Oberfranken soll über 2025 hinaus bestehen

Die Belegschaft wolle nun alles tun, um den Standort und die Weiterbeschäftigung über das Jahr 2025 hinaus zu sichern, heißt es seitens des Betriebsrates bei Lear in Kronach. Ab 7. April wolle man Verhandlungen mit dem Arbeitgeber starten. Dabei solle es um Sozialplan- und Interessensausgleichsverhandlungen gehen, um zu schauen, welche Chancen man noch für die Mitarbeiter in Kronach habe.

Ein Unternehmenssprecher von Lear hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass über eine Schließung der Produktion noch nicht final entschieden sei. Die Entwicklungsabteilung würde in jedem Fall am Standort Kronach bestehen bleiben.

Protestaktion von Valeo-Mitarbeiter in Kronach

Anfang des Monats hatten Mitarbeiter des Automobilzulieferers Valeo einen Aktionstag in Kronach veranstaltet. Das Unternehmen hatte im vergangenen Jahr deutschlandweit etwa 600 Arbeitsplätze abgebaut. Nun befürchtet die IG Metall, dass 2021 weitere 700 dazukommen.