Angespannter Wohnungsmarkt: München plant Wohnungsbörse

Das Problem auf dem angespannten Münchner Wohnungsmarkt liegt auf der Hand: Einerseits gibt es Senioren, die teilweise in viel zu großen Wohnungen leben. Andererseits suchen Familien händeringend nach einer größeren Wohnung, finden aber keine. Die geplante Wohnungsbörse, die am Donnerstag im Sozialausschuss des Stadtrats präsentiert wird, will diese beiden Gruppen zusammenbringen.

Problem: Mietpreis - Stadt plant Preissicherungs-Modell

Ob das zunächst auf vier Jahre angelegte Projekt erfolgreich sein wird, hängt nach Angaben des Sozialreferats davon ab, inwieweit Münchner bereit sind, ihre Wohnung zu tauschen. Eine Hemmschwelle sieht das Sozialreferat bei der Miete. Aus finanzieller Sicht hat ein Tausch von einer großen Wohnung in ein kleines Apartment kaum Vorteile. Die Miete könnte in der neuen kleineren Wohnung schnell höher ausfallen als in der alten, größeren.

Um zu verhindern, dass Tauschmieter in der neuen, kleineren Wohnung einen finanziellen Nachteil haben, möchte man eine Mietpreissicherung entwickeln. Weil eine Mitnahme der alten, günstigen Miete in die neue Wohnung aber als nicht durchführbar gilt, gibt es die Idee, dass die neue Miete nicht über der ortsüblichen Vergleichsmiete von derzeit 15 Euro pro Quadratmeter liegen darf.

Stadt rechnet mit Anlaufschwierigkeiten

Ob dieses System funktioniert, soll in der Pilotphase des Projektes geprüft werden. Zu Beginn rechnet das Sozialreferat damit, dass sich noch nicht viele für einen Wohnungstausch entscheiden - eben, weil die finanziellen Aspekte noch ungeklärt sind. Trotz der augenscheinlichen Widerstände möchte man der Wohnungstauschbörse dennoch eine Chance geben.

Online-Plattform für den Wohnungstausch

Damit Suchende und Anbietende schnell zueinander finden, soll parallel eine anwenderfreundliche Online-Plattform entwickelt werden. Die Kosten für Entwicklung und Personal schätzt das Sozialreferat insgesamt auf knapp 700.000 Euro. Stimmt der Stadtrat dem Konzept zu, könnten die ersten Wohnungen bereits 2020 angeboten werden