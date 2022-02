Angespannter Wohnungsmarkt - Das können Mieter tun

Florian S. ist 30 Jahre alt, Berufseinsteiger und hat letztes Jahr seine erste eigene Wohnung in der Maxvorstadt in München bezogen. Für 60 Quadratmeter zahlt er 1.300€ Kaltmiete. Zu viel, findet Florian, der eigentlich anders heißt. Deshalb will er mit Hilfe des Mietervereins München jetzt dagegen vorgehen. Er hofft, dass er seine Miete so reduzieren kann.

Mietpreisbremse in München

Als Florian beginnt, seine Rechte als Mieter in München zu recherchieren, findet er heraus, dass es in München eine Mietpreisbremse gibt. Aus Berlin war ihm das schon bekannt, aber München hatte er "als hoffnungslosen Fall abgespeichert". Die Folge: Als er via Mietpreisspiegelrechner ausrechnet, wie viel Miete er zu viel zahlt, lautet das Ergebnis: 400 Euro.

Miete ist zu hoch? Was kann man tun?

Ab da geht es schnell voran, erzählt Florian: "Ich bin im nächsten Schritt auf den Mieterverein München gestoßen und relativ schnell Mitglied des Vereins geworden, um die kostenlose Rechtsberatung in Anspruch zu nehmen." Ein Anwalt vom Mieterverein kontaktiert ihn einen Tag nach seiner Registrierung. Dieser bestätigt Florians Verdacht und lässt die Wohnung nochmals abmessen. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass die Wohnung vier Quadratmeter kleiner ist. Florian S. entscheidet daraufhin, seinen Vermieter nicht zu kontaktieren, sondern eine Mietpreisrüge vorzubereiten. Auch, weil sie die Ernsthaftigkeit seines Anliegens unterstreichen würde, sagt er.

Aber ab wann lässt sich so eine Rüge vorbereiten? Wenn die Miete 10 Prozent über den ortsüblichen Vergleichsmieten liegt, kann man die Mietpreisbremse in München nutzen. Was einfach klingt, verursacht vielen Mietern allerdings Probleme, erklärt Volker Raststätter, der Pressesprecher des Mietervereins München. Anwendbar sei die Mietpreisbremse nämlich nur, wenn der Mietvertrag nach dem 07.08.2019 abgeschlossen wurde. Somit fallen alle Personen mit älteren Mietverträgen automatisch aus dem Raster. Auch Menschen, die in Neubauten wohnen, seien ausgeschlossen.

Das Problem auf dem Münchner Wohnungsmarkt – Mietinflation

Die Mietpreisbremse sei zu lückenhaft und könne von den meisten nicht durchgeführt werden, kritisiert Volker Raststätter. Und die Mieten in München würden weiter steigen, trotz Pandemie. Der Druck auf dem Wohnungsmarkt sei einfach zu hoch. Insbesondere Familien verlassen deshalb gerade München, weil sie oft sogar als Doppelverdiener nichts Bezahlbares finden. Die Ampel-Regierung will dem Mietwucher mit dem Bau neuer Wohnungen begegnen, verspricht 400.000 neue Wohnungen jährlich, darunter 100.000 Sozialwohnungen. Volker Raststätter reicht das nicht aus: "Der Glaube, dass Wohnungsbau hier helfen würde, ist ein Irrglaube. Denn selbst wenn man 400.000 Wohnungen bauen will und mit dem Programm anfängt, sind die Wohnungen, die man 2022 auf die Planung bringt, erst 2024 gebaut." Allein München bräuchte jetzt sofort 50.000 neue Wohnungen, damit sich der Wohnungsmarkt entspanne, rechnet Rastätter vor.

Eine kurzfristige Lösung bringen die Versprechungen des Koalitionsvertrags also nicht. Das Fazit des Vorsitzenden des Mietervereins: "Man muss mit dem bestehenden Wohnraum umgehen und schauen, dass sie den bezahlbar machen. Das ist im Grunde die Problematik."

Auch die Wohnungssuche wird immer schwieriger

Ein weiteres Problem: Vor allem für junge Menschen wie Studenten oder Auszubildende werden Wohnungen in München unbezahlbar. Im Netz kursieren unzählige solcher Geschichten, die der Instagram Account "memesmunich" zusammengetragen hat. Regelmäßig postet der Student, der den Account betreibt Wohnungsanzeigen mit absurden Preisen. Eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit 50 Quadratmetern zu finden sei in München für unter 1.200 Euro kaum möglich, erzählt er. Zudem sei die Konkurrenz groß. Innerhalb weniger Minuten seien gute Wohnungen von Hunderten Profilen kontaktiert.

Mittlerweile wöllten außerdem nicht nur Vermieter die Notlage von Suchenden ausnutzen, berichtet der Betreiber des Accounts, der in München studiert. Auch Mieter, die bald aus ihrer Wohnung ausziehen, würden profitieren. Bei Wohnungsübergaben würden zum Beispiel "Ablösesummen" für alte Möbel festgelegt. Bis zu 7.000 Euro zum Beispiel für in die Jahre gekommene Küchen und alte Ikea-Möbeln als Bedingung für die Wohnungs-Übernahme. Auch das trage dazu bei, die Suchoptionen einzuschränken. Als Student, der mit seiner Freundin zusammenziehen möchte, gehört der Betreiber von "memesmunich" nicht zu den Topverdienern Münchens. Er klagt: "Es ist wirklich nicht das Verhältnis gegeben zwischen den Mieten hier und der Lebensqualität."

Florian S. dagegen hofft, dass er mit seiner Mietpreisrüge Erfolg hat. Und wenn in Zusammenarbeit mit dem Mieterverein alles funktioniert, dann zahlt er in Zukunft nicht nur 400 Euro weniger Miete. Er könnte auch aus seinen vorherigen Mieten Geld zurückerhalten.