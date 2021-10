Angespannte Lage bei Kliniken in Oberbayern: Mehr Fälle erwartet

Die Geschäftsführung der RoMed-Kliniken in Rosenheim sieht die Leistungsgrenze ihrer Häuser erreicht: Derzeit würden 49 Patienten mit Covid-Infektion behandelt, davon neun auf Intensivstationen. Weil mehr kaum möglich ist, werden immer wieder Covid-19-Intensivpatienten in andere Kliniken verlegt, um handlungs- und aufnahmefähig zu bleiben. Man wolle auch in Zukunft weiterhin Patienten mit oder ohne Corona-Erkrankung in den Kliniken behandeln können. Dafür müssen aber andere Behandlungen ohne Zeitdruck verschoben werden, so die RoMed-Kliniken.

Planbare OPs aufs Nötigste reduziert

Das Innklinikum Altötting und Mühldorf hat bereits die planbaren Eingriffe auf das Nötigste reduziert, um mehr Kapazität für die Covid-Versorgung frei zu haben. Das bestätigte Pressesprecher Mike Schmitzer dem BR. Man bereite sich auf eine wachsende Zahl von Corona-Patienten vor. Der Landkreis Mühldorf hat mit einer 7-Tage-Inzidenz von 621,5 (RKI Stand 28.10. 16 Uhr) den höchsten Wert in ganz Deutschland. 41 Frauen und Männer mit Corona-Infektion befinden sich aktuell in den Kliniken in Burghausen, Mühldorf und Altötting, sieben davon liegen auf der Intensivstation und werden beatmet. Das Innklinikum spricht von einer angespannten Lage aufgrund zahlreicher Neuinfektionen.

Stundenlange Suche nach einem Intensivbett

Das Klinikum Ingolstadt behandelt 32 Covid-19-Fälle. Davon werden zehn intensivmedizinisch betreut und sechs beatmet. Die konstant hohe Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen führe dazu, dass Operationen, bei denen es medizinisch vertretbar sei, verschoben werden müssen, so ein Sprecher des Klinikums Ingolstadt. Außerdem müsse man wegen der zahlreichen Covid-Fälle in den Intensivstationen oft stundenlang nach einem freien Platz für Patienten und Patientinnen suchen, so Martina Nowak-Machen, die Direktorin der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin. "Dann müssen wir Intensivpatienten aus Ingolstadt ausfliegen oder wir übernehmen Patienten, die aus 100 Kilometer Entfernung kommen, weil es dort keine Intensivbetten mehr gibt."

OB Scharpf: Zu viele wiegen sich in Sicherheit

Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf (SPD) zufolge bildet die bayernweite Corona-Ampel die Belastungssituation in den Krankenhäusern nur unzureichend ab. Christian Scharpf besuchte die Intensivstationen des Klinikums Ingolstadt vergangene Woche, um sich einen Eindruck von der Situation dort zu verschaffen. "Leider trägt dieses Instrument dazu bei, dass sich viele in der Bevölkerung zu sehr in Sicherheit wiegen", so der Oberbürgermeister.

Auch die Kliniken Südostbayern melden, dass die Lage speziell auf den beiden Corona-Stationen im Klinikum Bad Reichenhall und im Klinikum Traunstein deutlich angespannter sei als im bayernweiten Vergleich. Von einer grünen Ampel könne keine Rede sein, so ein Pressesprecher der Kliniken.