Angeschwemmte Biber in Nittendorf wurden nicht getötet

Die Veterinär-Pathologie in Erlangen stellte fest, dass die Biber an einer Erkrankung verendet sind. Sie waren seit November an der Schwarzen Laaber in Nittendorf angeschwemmt worden. Zwei Biber konnten Polizisten sicherstellen. Ein drittes totes Tier, das Zeugen gesehen hatten, war nicht mehr zu finden.

Verdacht auf Straftat bestätigt sich nicht

Bei der ersten Begutachtung stellten die Beamten an den Bibern äußerliche Verletzungen fest, die zunächst auf Schüsse hindeuteten. Ein Verdacht der Ermittler war daher, dass die Tiere womöglich jemand gezielt getötet hat.

Wegen seiner regen Bautätigkeit ist der Biber nicht überall beliebt. Er verriegelt mit seinen Dämmen gerne mal Zu- und Abflüsse. Biberburgen unterhöhlen Felder.

Die Polizeiinspektion Nittendorf hatte daher in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg und dem zuständigen Landratsamt Regensburg die Untersuchung der toten Tiere veranlasst.