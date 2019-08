Angeschossener Rotmilan im Landkreis Landshut gefunden

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Tierquäler im Raum Landshut. Wie die Polizeiinspektion Rottenburg an der Laaber mitteilt, wurde am Wochenende auf einer Wiese in Weihmichl ein verletzter Rotmilan gefunden. In einer Tierklinik wurde festgestellt, dass der Raubvogel fünf Schrotkugeln im Körper hatte. Aufgrund der Schwere der Verletzungen musste der Vogel eingeschläfert werden.

Landesbund für Vogelschutz schlägt Alarm

Da es sich beim Rotmilan um eine geschützte Tierart handelt, hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet. Die Tatzeit dürfte zwischen Mittwoch und Samstag vergangener Woche liegen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Oberpfalz sind in den vergangenen Monaten mehrere tote Greifvögel gefunden worden, darunter auch ein Rotmilan. Getötet wurden die Tiere in diesen Fällen mit Gift.