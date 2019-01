Angesägte Bäume bei Wildflecken: Täter bislang unbekannt

Der Wald liegt an der Staatsstraße zwischen Wildflecken und Langenleiten in der Rhön. Bei einigen der Fichten habe die Gefahr bestanden, dass sie auf die Straße oder einen naheliegenden Wanderweg stürzen, sagt der Waldbesitzer Georg Rüttiger. Er geht von einem Sachschaden in Höhe von bis zu 5.000 Euro aus. Die größten Gefahren durch abgebrochene Bäume hat Rüttiger inzwischen beseitigt.

Racheakt als mögliches Motiv

Zu den laufenden Ermittlungen möchte die Polizei in Bad Brückenau derzeit nur wenige Angaben machen. Der Fall war am 27. Dezember 2018 gemeldet worden. Zu diesem Zeitpunkt lag die Tat schon mindestens eine Woche zurück. Das erschwerte die Spurensicherung vor Ort. Waldbesitzer Georg Rüttiger hält einen privaten Racheakt für ein mögliches Motiv. Vergangenes Jahr hatte er einen Holzdiebstahl angezeigt. Ob es jedoch einen Zusammenhang zwischen beiden Taten geben könnte, das konnte die Polizei nicht bestätigen.