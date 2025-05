Angesägt und abgedüst: Maibaumfrevler von Ottobeuren geständig

Vier junge Leute zwischen 14 und 15 Jahren haben sich am Dienstagabend (6. Mai) bei der Polizei gemeldet und ein Geständnis abgelegt: Sie hätten den Maibaum von Ottobeuren auf dem Gewissen.

Ihren Angaben nach haben sie eine Motorsäge aus der Garage der Eltern geholt und den Maibaum damit angesägt. Der Baum vor der Basilika war dadurch nicht mehr standfest, sodass die Feuerwehr ihn zwei Tage nach dem Maifeiertag am Samstagmorgen sicherheitshalber absägen musste.

Gefahr für Leib und Leben

"Wenn man bedenkt, dass am Sonntag in Ottobeuren Kommunion gefeiert wurde und damit auch viele Kinder auf der Wiese vor der Basilika unterwegs waren, wird schnell klar, was passieren hätte können, wenn der Maibaum unkontrolliert umgestürzt wäre", so Polizeioberkommissar Volker Turnwald.

Die Polizei hatte daher nach den Tätern gefahndet. Diese hatten sich in einem roten Auto mit sogenanntem Versicherungskennzeichen, das auch schon von Minderjährigen gesteuert werden darf, vom Tatort vor der Basilika entfernt und waren dabei von einem Zeugen beobachtet worden.