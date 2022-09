Angepasster Omikron-Impfstoff in der Oberpfalz im Einsatz

Der neue, an die Omikron-Variante BA.1 angepasste Corona-Impfstoff ist bereits bei fast allen Oberpfälzer Impfzentren verfügbar. Das ergab eine BR-Umfrage am Mittwoch, 14. September. Am Impfzentrum Cham soll der Impfstoff demnach ab Donnerstag verfügbar sein.

Neuer Impfstoff von Moderna und Biontech

Zur Verfügung stehen an den Impfzentren in Neumarkt, Regensburg, Amberg, Schwandorf und Weiden-Neustadt die angepassten Impfstoffe des Herstellers Biontech/Pfizer und Moderna mit Ausnahme des Impfzentrums Tirschenreuth, dort steht aktuell nur der angepasste Impfstoff von Biontech zur Verfügung.

Angepasster Impfstoff nur für Booster-Impfungen

Die angepassten Impfstoffe haben bisher ausschließlich eine Zulassung als Auffrischungsimpfstoff. Das Mindestalter für eine Impfung mit dem angepassten Corona-Impfstoff ist zwölf Jahre. Für eine Grundimmunisierung ist eine Impfung mit den bisherigen Impfstoffen notwendig.

Stiko empfiehlt 4. Impfung für Menschen ab 60

Die Stiko empfiehlt eine vierte Auffrischungsimpfung für alle Menschen ab 60 Jahren und für Kinder ab fünf Jahren, die wegen einer Grunderkrankung ein erhöhtes Risiko haben, dass eine Erkrankung am Coronavirus einen schweren Verlauf nehmen könnte.