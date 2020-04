Angelique Gareiß Nachrückerin für Merk-Erbe im Stadtrat Bayreuth

Brigitte Merk-Erbe von der Bayreuther Gemeinschaft (BG) hat vor zwei Wochen die Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters gegen Thomas Ebersberger (CSU) verloren. Merk-Erbe scheidet zum 1. Mai, nach acht Jahren an der Spitze des Rathauses, aus dem Amt. Sie hätte als Stadträtin weiterhin Kommunalpolitik machen können. Ihr Stadtratsmandat nahm sie aber nicht an. Für Merk-Erbe rückt Angelique Gareiß nach. Der Wahlausschuss tritt am Dienstag (14.04.20) erneut zusammen und wird Gareiß offiziell als Nachrückerin bestätigen.

Für Handwerk und mehr Parkplätze

Angelique Gareiß ist 25 Jahre alt. Sie kandidierte auf der Liste der Bayreuther Gemeinschaft (BG). Nach dem Verzicht von Erbe-Merke auf das Stadtratsmandat übernimmt die Fleischermeisterin den Posten. Gareiß, die zunächst eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten gemacht hatte, will sich im Bayreuther Stadtrat für die Belange der Handwerksbetriebe einsetzen. Sie arbeitet in der elterlichen Metzgerei mit. Auch für eine Verbesserung der Parkplatzsituation in Bayreuth will sie sich einsetzen.