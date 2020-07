Merkel zu Besuch auf Herrenchiemsee

Gerade einmal vier Stunden soll der Besuch von Angela Merkel am Chiemsee dauern. Mit dabei ist das gesamte bayerische Kabinett. Um elf Uhr empfängt Ministerpräsident Markus Söder die Bundeskanzlerin am Hafen in Prien. Gemeinsam werden sich beide in das Goldene Buch des Marktes Prien eintragen und dann mit dem Schiff auf die Herreninsel fahren.

Fahnen sind gehisst

Der Wetterbericht ist gut, die Fahnen am Chiemsee sind gehisst. Die beiden Schiffe Edeltraud und der Raddampfer Ludwig Fessler stehen am Hafen in Prien/Stock bereit – für die Überfahrt der Kanzlerin auf Herrenchiemsee. Alle Sicherheitsvorkehrungen seien getroffen, sagt der Chef der Chiemsee-Schifffahrt, Michael Fessler. Im Hafen ist nur ein kleiner Bereich gesperrt, direkt vor den Schiffen, in die die Politiker einsteigen.

Herreninsel komplett gesperrt

Das Schloss Herrenchiemsee und die gesamte Herreninsel bleiben am Tag des Spitzentreffens für Besucher gesperrt. Auf der Insel wurde in den vergangenen Tagen gemäht, außerdem wurden Beet- und Baumpflegearbeiten durchgeführt. Eine Pferdekutsche wird die Bundeskanzlerin zum Neuen Schloss bringen. Dort tagt dann das bayerische Kabinett im Spiegelsaal.

Symbolträchtige Kulisse

Auf Herrenchiemsee ist das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland entstanden. Ein Treffen an einem so geschichts- und symbolträchtigen Ort hat zu Spekulationen geführt, ob es bei dem Treffen auch um die K-Frage, also um eine Kanzlerkandidatur von Markus Söder gehen könnte.

Die K-Frage

Thema des Treffens ist laut Bundespresseamt vor allem die deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Doch Merkels Termin in Bayern dürfte die Debatte über eine mögliche Kanzlerkandidatur von Markus Söder dennoch befeuern. Das Verhältnis zwischen dem bayerischen Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin ist im Zuge der Corona-Krise deutlich enger und besser geworden.

Traktoren-Demo der Landwirte

Auf ihrer Anfahrt zum Priener Hafen wird die Bundeskanzlerin aber zunächst einmal von jeder Menge Traktoren erwartet. Weil die Landwirtschaft vor großen Herausforderungen stehe, die sie alleine nicht mehr stemmen könne, will die Initiative "Land schafft Verbindung" vor Prien mit rund 500 Traktoren Spalier stehen. Am Hafen ist eine Kundgebung geplant.

