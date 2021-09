Konditorei aus Weilbach verkauft Merkel aus Marzipan

Ein Marzipanhersteller im Landkreis Miltenberg hat Angela Merkel (CDU) aus Marzipan nachgebildet. Das Porträt der nach 16 Jahren Amtszeit scheidenden Kanzlerin entsteht vollständig in Handarbeit. "Unsere Angela Merkel ist sogar über ihren Abschied hinaus noch zwei Jahre haltbar", sagt Betriebsleiter Thomas Zuber. Der Marzipan-Kopf ist in Folie verpackt, verschlossen mit einer roten Schleife. "Ruhestand - Ich schaffe das" steht in Anlehnung an ein bekanntes Merkel-Zitat auf einem kleinen Aufkleber.

Kein politisches Statement

Ein politisches Statement wolle er mit der Figur jedoch nicht setzen, sagt der Betriebsleiter aus dem bayerischen Odenwald. Ursprünglich hatte die Manufaktur eine Kleinserie mit 500 Stück aufgelegt. Weil diese schon nach wenigen Tagen ausverkauft waren, haben die Konditoren inzwischen nachproduziert. Denn die Nachfrage nach der Bundeskanzlerin aus Marzipan ist groß.

Abbild von Merkel schon einmal produziert

Schon einmal hat die unterfränkische Konditorei das Gesicht von Merkel aus Marzipan hergestellt – vor fünf Jahren für eine Messe. Damals war die "Marzipan-Merkel" allerdings deutlich größer. Bei einer Teamsitzung kam Thomas Zuber nun gemeinsam mit Jonas Magenheim, dem stellvertretenden Marketingleiter und Art Director, auf die Idee, aus aktuellem Anlass nun einen kleinere Merkel-Kopf zu kreieren. Hinter der Idee steckt allerdings auch eine große Herausforderung. Denn ein Gesicht zu produzieren gehöre zur "Königsdisziplin", so Thomas Zuber. Jede kleine Veränderung mache sich bemerkbar.

Konditorei würde Merkel den Marzipan-Kopf gerne überreichen

Am liebsten würden die beiden der scheidenden Bundeskanzlerin ihr Marzipan-Konterfrei persönlich übergeben. Dafür haben sie bereits versucht, die Kanzlerin zu kontaktiert – bisher allerdings erfolglos. Aufgeben wollen sie jedoch nicht. "Was nicht ist, kann ja noch werden", so Zuber und Magenheim voller Zuversicht.