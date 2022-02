"Angela, die Erste": Merkel zu Gast in Lindau - als Theater

Es ist ein Stück, das Schlaglichter auf die gesamte deutsche Demokratie wirft: "Angela I." wird von den Machern aus Bremen als "future history play" bezeichnet, also ein historisches Stück Zukunft, ein Gedankenspiel. Die Inszenierung ist eine temporeiche Bestandsaufnahme des politische Status Quo, die ohne dramaturgischen Bogen auskommt.

Machtwechsel nach fast zwei Jahrzehnten

Ausgedacht hat sich das Ganze die Autorin Katja Hensel in einer Zeit, zu der Angela Merkel noch Kanzlerin war. Der Blick richtet sich dabei schon auf die Zeit nach dem Machtwechsel: Was passiert, wenn Merkel geht, nach fast zwei Jahrzehnten an der Spitze der Bundesrepublik? Kann das gut gehen für die Demokratie? Muss die Macht nicht weiter begrenzt werden?

Schaffen wir das auch nach Merkel?

"Wir schaffen das", rufen die vier Berliner Parlamentarier aus dem Stück der Kanzlerin hinterher. Doch ohne Merkel entsteht ein Machtvakuum. Die Feinde des Systems stehen längst bereit, das Volk ist unzufrieden, Deutschland versinkt im Chaos. Und Merkels Nachfolger schlagen sich mit ihren Baustellen, mit Shitstorms und dem radikaler werdenden Wahlvolk herum.

Damals Fiktion, heute Realität

Das Stück wird damit zu einer recht präzisen Einschätzung von Autorin Katja Hensel vor gut drei Jahren: Damals Fiktion, heute Realität. Merkel tritt ebenfalls auf. Im langen graugrünen Trenchcoat und – noch ungewöhnlicher – mit Zigarette im Mund sitzt sie rauchend neben den Politikern, die noch versuchen das Ruder wieder rumzureißen. Eine Interpretation der nicht Interpretierbaren, der Versuch der Nähe zur Unnahbaren, zu "Angela der Ersten".