Angeklagter zeigt Reue beim Muttermordprozess von Altenmarkt

Angeklagt ist ein 21-Jähriger. Er soll vor eineinhalb Jahren seine Mutter nach einem Streit gewürgt, mit einem Hammer erschlagen und anschließend in einem Waldstück vergraben haben.

Staatsanwalt lässt Mordvorwurf fallen

Ein ganzes Bündel an Tatmotiven erkannte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer: Der Angeklagte habe sich ein Zusammenleben mit seiner psychisch kranken Mutter nicht mehr vorstellen können. Er habe sie von ihrer Krankheit erlösen wollen. Und er habe, nachdem er sie im Streit schwer verletzt hatte, keine Probleme von außen bekommen wollen. Weil aber nicht klar sei, ob der 21-Jährige vor allem von niederen Beweggründen geleitet worden sei, ließ der Staatsanwalt den Mordvorwurf fallen. Stattdessen forderte er neun Jahre Jugend-Freiheitsstrafe wegen Totschlags, gefährlicher und schwerer Körperverletzung.

Schwere Jugend des Angeklagten

Die Verteidiger sprachen von einer grauenhaften Tat, die einen fassungslos zurücklasse. Gleichzeitig wiesen sie noch einmal auf die schwierige Kindheit des 21-Jährigen hin, mit ständigen Umzügen, einem häufig abwesenden Vater und einer unberechenbaren Mutter. Zu Gunsten des Angeklagten sei zudem zu werten, dass er bei den ersten Vernehmungen bereits gestanden und dabei geholfen habe, den Tathergang vollständig aufzuklären. Auch sei nicht auszuschließen, dass er während der Tat eingeschränkt schuldfähig war. Die Verteidiger halten daher fünf Jahre Jugendstrafe für gerechtfertigt.

Angeklagter zeigt Reue

In seinen letzten Worten sagte der Angeklagte, was geschehen sei, sei ziemlich realitätsfern für ihn. Er würde es gerne rückgängig machen. Das Urteil soll heute in einer Woche verkündet werden.