Angeklagter schweigt nach Drogentod von Jugendlichen vor Gericht

Zu den Vorwürfen gegen ihn will der Angeklagte im Prozess vor dem Landgericht Augsburg nichts sagen. Das erklärte der Verteidiger des 34-Jährigen zum Auftakt des Verfahrens. Der unter anderem wegen des Verkaufs von Drogen an Minderjährige angeklagte Mann machte aber Angaben zu seiner Person. Er stammt aus dem Schwarzwald und war zuletzt wohnhaft im Landkreis Augsburg.

Schon in der Jugend Drogenkonsument

Bereits in seiner Jugendzeit ist er erstmals mit Drogen in Kontakt gekommen; konsumierte bereits im Alter von 18 Jahren Amphetamine und finanzierte sich mit Drogenhandel auch seinen eigenen Konsum. Das hat deutliche Spuren hinterlassen: Wegen des vielen Kokainschnupfens hat der Mann keine Nasenscheidewand mehr. Wegen Körperverletzungs-Delikten ist er mehrfach vorbestraft.

Jugendliche kauften tödliche Drogen beim Angeklagten

Die Staatsanwaltschaft Augsburg wirft dem Mann jetzt unter anderem vor, zwei Jugendlichen aus Nordendorf synthetische Drogen verkauft zu haben. Die zwei 15 und 16 Jahre alten Jungen nahmen die Drogen wohl an einem Juniabend im vergangenen Jahr ein. Am nächsten Morgen fanden die Eltern eines Jungen die beiden leblos in ihrem Haus im schwäbischen Nordendorf. Wie die Obduktion ergab, hatten beide Ecstasy konsumiert, das sie am Tag ihres Todes von dem Angeklagten gekauft haben sollen.

Privater Kontakt mit dem Drogendealer

Der 34-Jährige und der 16-Jährige kannten sich von der Arbeit und waren auch privat befreundet. Der Jugendliche soll schon bei dem Mann in dessen Wohnung im Landkreis Augsburg übernachtet und auch schon früher Drogen bei ihm gekauft haben.

Anklage wegen Drogengeschäften

In der Anklage geht es um Drogengeschäfte vom Frühjahr 2019 bis zur Festnahme des Beschuldigten im vergangenen Juni. Der Mann soll mit Marihuana, Kokain und Amphetamin in unterschiedlicher Form gehandelt haben. Laut Staatsanwaltschaft hatten die Betäubungsmittel, insbesondere das an den 16-Jährigen veräußerte Amphetamin, zum Teil einen sehr hohen Wirkstoffgehalt. Nach seiner Festnahme wenige Tage nach dem Tod der Jungen fanden die Ermittler auch in seiner Wohnung verschiedene Betäubungsmittel wie Marihuana, Kokain und auch Ecstasy.

Bis zu 15 Jahre Freiheitsstrafe möglich

Der Mann sitzt seit vergangenem Sommer in Untersuchungshaft. Er könnte auch noch länger im Gefängnis bleiben: Ihm droht eine Freiheitsstrafe zwischen einem und 15 Jahren. Für den Prozess vor dem Landgericht Augsburg sind vier Verhandlungstage geplant. Das Urteil könnte Ende der kommenden Woche verkündet werden.