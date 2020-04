Mord vor 40 Jahren in Aschaffenburg: Angeklagter freigesprochen

Das Urteil im Cold-Case-Prozess ist gefallen. In Aschaffenburg stand ein 57-Jähriger nach 40 Jahren vor Gericht und war des Mordes angeklagt. Nach der umfangreichen Beweisaufnahme konnte aber laut Gerichtssprecher Ingo Krist nicht bewiesen werden, dass der Angeklagte am 18.12.1979 die 15-jährige Christiane J. ermordet hat – er wurde daraufhin von der 2. Großen Jugendkammer des Landgerichts freigesprochen.

"Zu überlegen, welche Folgen da noch kommen, der Ärger über die Haft, ist aktuell noch nebensächlich. Mein Mandant ist in erster Linie erleichtert und froh, dass das Gericht ihn nicht nur an Mangel an Beweisen freigesprochen hat, sondern dass es davon ausgeht, dass er nicht der Täter war, das war wichtig, insbesondere für das Umfeld meines Mandanten!" Bernhard Zahn, Anwalt und Verteidiger

Möglicherweise Schadenersatzansprüche an Gutachterin

Seinem Mandanten stehe die normale Entschädigung von 25 Euro pro Hafttag zu, so Zahn weiter. Seit Mai letzten Jahres sitzt der 57jährige in Untersuchungshaft. „Inwieweit darüber hinaus noch Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden können – beispielsweise gegen die Sachverständige – das wird noch zu prüfen sein!“, so Zahn. Das zahnmedizinische Gutachten einer Sachverständigen aus München brachte den 57jährigen vor einem Jahr ins Gefängnis.

Staatsanwaltschaft und Verteidigung plädierten auf Freispruch

Neben der Verteidigung hatte auch die Staatsanwaltschaft auf Freispruch plädiert – aus Mangel an Beweisen. Die Nebenkläger-Vertreterin, die die Geschwister des Opfers vertritt, hatte zwar erklärt, dass "von allen potentiellen Mördern" der Angeklagte der wahrscheinlichste gewesen sei. Sie hatte aber auf einen eigenen Antrag verzichtet.

"Die Kammer hat betont, dass sie die Belange der Nebenklage gut verstehen könne. Dass sich hier Hoffnungen zerstört haben, Hoffnungen, dass sich nach 40 Jahren doch noch Gewissheit ergebe. Sie hat große Anerkennung gezollt, dass die Nebenkläger das Verfahren so objektiv und sachlich begleitet haben!" Gerichtssprecher Ingo Krist

Bruder und Schwester der getöteten Christiane J. waren als Nebenkläger aufgetreten. Ihr Bruder schüttelte im BR-Gespräch nach der Urteilsverkündung immer wieder mit dem Kopf, er sei fassungslos. Vor 40 Jahren seien bei den polizeilichen Ermittlungen Fehler unterlaufen und auch jetzt habe man viele Indizien außer Acht gelassen. Der Prozess sei emotional ein Auf und Ab gewesen.

Der Angeklagte betonte in seinem Schlusswort, nichts mit dem Tod der 15-Jährigen zu tun gehabt zu haben.

Erstes Biss-Gutachten wurde als wertlos eingestuft

Schien eine Verurteilung des Angeklagten zu Prozessbeginn als nahezu sicher, so standen die Zeichen im Verlauf der Verhandlung auf Freispruch. Grund war das erste fehlerhafte Gutachten der zahnmedizinischen Sachverständigen. Sie wies die Biss-Spur an der Brust des Opfers "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" dem Angeklagten zu. Nur deshalb kam es überhaupt zu einer Verhaftung des 57-Jährigen im Mai 2019. Doch das Gericht deckte eklatante Fehler im Gutachten auf und befand es schließlich sogar für wertlos.

Zweites Gutachten ließ Zweifel zu

Daraufhin wurde ein zweites zahnmedizinisches Gutachten veranlasst. Der neue Sachverständige kam zu einem ganz anderen Ergebnis als seine Kollegin. Er bezeichnete das Gebiss des Angeklagten als "Allerweltsgebiss" und es spreche "keine besonders gesteigerte Wahrscheinlichkeit dafür", dass der Angeklagte der Verursacher der Biss-Spur ist.