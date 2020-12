Angeklagter gesteht Raubüberfall auf Regensburger Juwelier

Vor dem Landgericht Regensburg hat am Donnerstag ein aus Litauen stammender Mann zugegeben, an dem Überfall auf ein Juweliergeschäft in der Regensburger Innenstadt Anfang August 2015 beteiligt gewesen zu sein. Die meisten der in der Anklageschrift aufgeführten Vorwürfe räumte er ein, wobei er sich aber nicht mehr an jedes Detail erinnern könne, sagte der Angeklagte vor Gericht.

Opfer leiden noch heute

Anhand von Fotos aus der Ermittlungsakte, die ihm seine Verteidigerin gezeigt hatte, konnte er sich jedoch zum Beispiel wieder an den Juwelierladen, das Fluchtauto und die Fahrräder erinnern. Er gab zu, mit einer Axt mehrere Glasvitrinen zerschlagen zu haben. Laut Anklageschrift soll der Angeklagte während des Überfalls auch eine Verkäuferin und zwei Passanten mit Pfefferspray attackiert haben. Die Opfer erlitten Reizungen an den Augen und den Atemwegen. Die Verkäuferin leidet laut Anklageschrift noch heute unter Angstzuständen. Seit dem Überfall könne sie deshalb in dem Juweliergeschäft kaum noch am Empfang arbeiten.

Uhren im Wert von 383.000 Euro geraubt

Zu Prozessauftakt wurden auch Videos aus den Überwachungskameras des Juweliergeschäfts gezeigt. Diese belegen, dass der Überfall nicht einmal eine Minute gedauert hatte. Der 38-jährige Angeklagte und seine drei Mittäter haben insgesamt 35 Uhren im Gesamtwert von über 383.000 Euro gestohlen. Der Sachschaden betrug über 28.000 Euro. Die Bande flüchtete anschließend mit ihrer Beute auf Fahrrädern durch die Innenstadt zu einem gestohlenen Auto, mit dem sie dann nach Bad Abbach fuhren.

Komplizen kannten sich nicht

Vor dem Landgericht Regensburg erklärte der Angeklagte, dass er bereits in Litauen angeworben worden sei. Seine Komplizen kannte er nicht. Die Mitglieder der Gruppe wussten nicht einmal die vollen Namen der Anderen. Diese sollten bewusst untereinander geheim gehalten werden, um sich gegenseitig nicht verraten zu können. Die Beute des Überfalls wurde an Hintermänner weitergegeben.

Angeklagter wurde nicht bezahlt

Dem Angeklagten, der damals drogenabhängig gewesen war, hatten die Hintermänner für die Tat rund 60 Gramm Heroin und rund 2.000 Euro Bargeld für die Tat versprochen. Diesen "Lohn" hatte der Mann jedoch nie bekommen, weil er in Litauen inhaftiert wurde.

Der 38-jährige Angeklagte ist mehrfach vorbestraft und sitzt seit längerem in Litauen im Gefängnis. Dem Angeklagten wird besonders schwerer Raub, gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung vorgeworfen.

Urteil fällt im Januar

Verteidigung und die Staatsanwaltschaft haben sich verständigt: Unter Berücksichtigung seines Geständnisses und seiner Haftstrafe in Litauen wurde dem Mann eine Freiheitsstrafe zwischen sechs und sechseinhalb Jahren in Aussicht gestellt. Das Urteil wird am 4. Januar erwartet.

Zwei Täter sind wegen des Überfalls bereits verurteilt worden: Ein damals 23 Jahre alter Litauer war im März 2016 zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein damals 19-jähriger wurde im Juli 2016 nach dem Jugendstrafrecht zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten verurteilt.