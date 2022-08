Angeklagter gesteht im Prozess um falschen Sparkassenmitarbeiter

Der 23-jährige Angeklagte gab zu, der Kopf einer Bande gewesen zu sein, die laut den Ermittlern der Staatsanwaltschaft etwa 150.000 Euro erbeutet hat. Mit Hilfe einer bestimmten Software gelang es ihm, seine Opfer unter der Nummer der jeweiligen Sparkassen anzurufen.

Inspiration aus dem Darknet

Inspiration für die Betrugsmasche habe sich der Angeklagte im Darknet geholt, genauso wie die Datensätze seiner Opfer. So hatte er Einsicht in die Bank-Bewegungen der betroffenen Sparkassenkunden und konnte anhand dieser Informationen am Telefon deren Vertrauen gewinnen.

Lebensunterhalt damit finanziert

So habe der 23-Jährige im Jahr 2020 seinen Lebensunterhalt finanziert. Damals lagen wegen anderer Delikte bereits zwei Haftbefehle gegen ihn vor, weshalb er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zuhause wohnte, sondern vor allem in Hotels unterkam, um so dem Gefängnis zu entkommen, so der Angeklagte. Dieser Lebensstandard habe ihn viel Geld gekostet. Neben Überweisungen auf mehrere Konten betrieb er mit den gestohlenen TANs Online-Shopping – auf Bestellung, wie er sagte – und kaufte Luxusartikel wie Kleidung oder Designer-Handtaschen, um diese an einen Händler weiterzuverkaufen.

Strohleute eingesetzt

Außerdem gab der Angeklagte zu, Strohleute eingesetzt zu haben, um Überweisungen zu verschleiern. So wurden mehrere sogenannte "Finanzagenten" angeworben, die ihre Konten zur Verfügung stellten und das überwiesene Geld in Bar abhoben, um es anschließend für einen geringen Betrag an die mutmaßliche Betrügerbande zu übergeben. Der 23 Jahre alte mutmaßliche Banden-Chef sitzt derzeit in Nürnberg in Untersuchungshaft.

Einigung auf Strafrahmen

Das Urteil in seinem Prozess fällt voraussichtlich am Dienstag, 16. August. Nach einem Rechtsgespräch hatten sich Anklage, Verteidigung und Gericht angesichts des Geständnisses bereits am Vormittag auf einen Strafrahmen geeinigt. So erwartet den 23-Jährigen eine Haftstrafe zwischen fünf Jahren und vier Monaten und sechs Jahren und drei Monaten. Die übrigen fünf Beschuldigten bekommen ein gesondertes Verfahren.