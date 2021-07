Angeklagter gesteht Auto-Angriff auf Ex-Frau und Kind

Vor dem Landgericht Passau ist am Montag der Prozess gegen einen 43-jährigen Mann fortgesetzt worden. Er soll mit seinem Auto seine Ex-Frau und den vierjährigen Sohn angefahren und verletzt haben. In einer Erklärung des Angeklagten bestätigten sich die Vorwürfe weitgehend.

Angeklagter: "Mir sind die Sicherungen durchgebrannt"

Vor der Wohnung der Ex-Frau sei es zu einem heftigen Streit mit ihr und ihrem neuen Freund gekommen. Als es um intime Details der neuen Beziehung ging, sei er so in Rage geraten, dass er sich mit einem der beiden Kinder in sein Auto gesetzt und auf die Ex-Partnerin und das andere Kind losgefahren sei. In der Erklärung heißt es: "Mir sind die Sicherungen durchgebrannt. Auf keinen Fall aber wollte ich meine Ex-Frau und schon gar nicht meinen kleinen Sohn töten." Er könne sich alles nicht erklären und entschuldigte sich für die Tat.

Mutter: "Ich dachte, er ist tot"

Die 26-jährige Ex-Partnerin bestätigte die Aussagen des Angeklagten weitgehend. Sie sei in Panik geraten, als sie und ihr Sohn zwischen dem Pkw des Ex-Mannes und ihrem Auto eingeklemmt und einige Meter weit geschoben wurden: "Ich war in Panik, als ich meinen Sohn unter dem Vorderreifen liegen sah. Ich dachte, er ist tot." Beide wurden allerdings nur relativ leicht verletzt.

Urteil soll noch im Juli fallen

Die Anklage lautet auf zweifachen versuchten Totschlag, dreifache gefährliche Körperverletzung und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Insgesamt sind noch weitere drei Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil ist am 21. Juli geplant.