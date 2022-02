Angehörige sollte helfen: Caritas besorgt über Personalengpass

Für Ursula Karl ist es keine große Sache. "Für mich wäre sowas vollkommen normal", sagt die Tochter einer 91-jährigen Bewohnerin des Marienheims in Würzburg. Seit einem Monat ist dort die Omikron-Welle angekommen. 32 von 52 Bewohnern infizierten sich, genauso zwölf Mitarbeiter. Die Bewohner sind nach Angaben der Verantwortlichen überwiegend geimpft und haben milde Verläufe. Ähnlich sei es beim Personal. Allerdings müssen infizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mindestens sieben Tage in häusliche Isolation. Das führte zu Engpässen im Heim. Angehörige Ursula Karl sollte einspringen.

Situation in der Pflege: "Herausfordernd und angespannt"

Angesprochen wurde Ursula Karl von Georg Sperrle, Geschäftsführer von 14 Caritas-Pflegeeinrichtungen in Unterfranken. Ursula Karl arbeitet ebenfalls bei der Caritas, allerdings in der Verwaltung. Zu der ungewöhnlichen Anfrage kam es, als sich Georg Sperrle kurzzeitig nicht anders zu helfen wusste. "Die Lage ist derzeit sehr herausfordernd und angespannt", sagt er. Letztlich gab es eine andere Lösung. Kurzfristig konnte Sperrle aus anderen Einrichtungen Personal abziehen. Ursula Karl musste nicht einspringen. Doch die Situation verbessert sich nur langsam.

Abgesagter Urlaub und Überstunden

Sperrle berichtet von Mitarbeitern, die ihren Urlaub abgesagt haben. Eine Auszubildende hätte auf einen externen Einsatz verzichtet, um im Marienheim zu bleiben. Immer wieder würden Pflegekräfte Zusatzschichten einlegen.

Ähnliche Engpässe gibt es derzeit in mehreren Einrichtungen, sagt Sonja Schwab. Bei der unterfränkischen Caritas ist sie Abteilungsleiterin für die sozialen Dienste. Dazu gehören 50 vollstationäre und 43 ambulante Pflegeeinrichtungen, außerdem 35 Tagespflegen. "Wenn das Ergebnis eines PCR-Tests kommt, kann es sein, dass auf einen Schlag zehn Mitarbeiter fehlen", sagt Schwab über die Situation in den Häusern. Sie berichtet von Pflegekräften, die in Tränen ausgebrochen seien, als erneut Kolleginnen und Kollegen in Isolation sollten. Das Personal sei ausgelaugt nach zwei Jahren Pandemie.

Viele Corona-Infektionen auch bei AWO

Ein Eindruck, den auch Ulrike Hahn, Bereichsleiterin Senioren und Reha bei der AWO Unterfranken, bestätigt: "Ich bin überzeugt, dass es bei allen Trägern so ist." Demnach waren von 16 stationären Senioreneinrichtungen der AWO zuletzt bis zu 13 Stück von Corona-Fällen betroffen. Für vier Einrichtungen hätte die AWO kürzlich sogar eine Überlastungsanzeige stellen müssen – um sich juristisch abzusichern, sollte die ausreichende Versorgung der Bewohner nicht mehr gewährleistet sein. Angehörige allerdings wurden bei der AWO bislang nicht als Helfer angefragt.

Sieben Tage Isolation trotz Impfung

Nach Angaben von Georg Sperrle sind mehr als 90 Prozent des Personals geimpft – zumindest in den Caritas-Einrichtungen, die er betreut. Eine Infektion mit Omikron, könne die Impfung allerdings nicht verhindern. Bedeutet also: Die infizierten Personen müssen weiterhin in häusliche Isolation.

Ausnahmen gibt es nach Angaben des Würzburger Gesundheitsamtes nur dann, "wenn die Versorgung der Pflegebedürftigen oder Menschen mit Behinderung gefährdet ist und alle anderweitigen organisatorischen Maßnahmen ausgeschöpft sind." Bedingung dafür sei allerdings, dass die entsprechenden Pflegekräfte keine Symptome aufweisen. Sie dürften dann auch nur mit ebenfalls positiven Bewohnern zusammenarbeiten.

Immerhin: Bei den geimpftem Caritas-Mitarbeitern verliefen die Infektionen meist mild, sagt Georg Sperrle. Langfristig braucht es aus seiner Sicht dennoch Veränderungen bei der Personalsituation in der Pflege. Fürs Erste allerdings ist er froh, wenn er in seinen Einrichtungen ohne gesondertes Personal durch den Winter kommt.