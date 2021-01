Angehende Ordnungshüter? – Buben bewerben sich bei der Polizei

Ein außergewöhnliches Bewerbungsschreiben flatterte der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck kurz vor Weihnachten in die Dienststelle. Absender: zwei Achtjährige aus Werneck. Konrad und Maxi erklärten in ihrem Brief feierlich: "Hallo liebe Polizei. Wir sind Konrad und Maxi aus Werneck und möchten gerne bei äuch arbeiten." Beigefügt hatten sie Fotos von sich und eine Liste ihrer besonderen Fähigkeiten, darunter Ju Jutsu, Faschingspistole schießen, rennen und Spuren sichern.

"Wir hören uns hoffentlich in ein paar Jahren wieder!"

Wie die Polizei jetzt auf Facebook schreibt, war es für die Bewerbung der beiden Jungen leider noch etwas zu früh. "Wir hören uns hoffentlich in ein paar Jahren wieder!", heißt es in dem Post. Die Verkehrspolizei ließ es sich allerdings nicht nehmen, den beiden Nachwuchspolizisten einen Besuch abzustatten – coronakonform mit Mund-Nasen-Schutz, versteht sich. Eine Streife kam in Werneck vorbei, wo Konrad und Maxi bereits mit ihrer gesamten Polizeiausrüstung warteten.

Besuch mit echtem Streifenwagen und Polizeiequipment

Die Kinder durften sich dann über eine kleine Einweisung der "echten" Polizei freuen, die ihnen den Streifenwagen und das Polizeiequipment zeigte und erklärte. Zum Abschluss bekamen die Kinder noch eine Tüte mit ersten "Einsatzmitteln", darunter eine Winkerkelle als Schlüsselanhänger und ein Polizeispitzer.