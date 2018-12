Angehende Erzieher begrüßen Fachkräfte-Offensive

Im Kunst- und Werkunterricht in der städtischen Fachakademie für Sozialpädagogik in Nürnberg basteln rund 20 Studierende Weihnachtskarten und fertigen Gegenstände für ein Theaterstück. Julia und Anna sind mit vollem Einsatz dabei. Ihre Erzieherausbildung nehmen die jungen Frauen sehr ernst, damit sie das Erlernte weitergeben können. Der Job Erzieher ist alles andere als einfach nur Kaffeetrinken und mit Kindern spielen, sagen sie.

Zwei Jahre kein Geld

Die Fachkräfteoffensive des Bundesfamilienministeriums finden sie gut. Vor allem den Vorstoß, dass die Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher komplett vergütet werden soll. Während der fünfjährigen Ausbildung erhalten sie zwei Jahre lang kein Geld. Die Studierenden sind der Meinung, dass mehr Leute den Beruf wählen würden, wenn die Bezahlung vor und während der Ausbildung besser wäre.

Modellprojekt Opti-Prax

Dass es schon etwas bringt, allein die Ausbildung zu vereinfachen, zeigt ein Modellprojekt an der Nürnberger Fachakademie. Die jungen Menschen können sich neben der normalen fünfjährigen Ausbildung auch für das sogenannte Opti-Prax entscheiden. Die Studierenden sind seit Anfang an in einem Ausbildungsverhältnis, das sie alle drei Wochen mit der Schulbank wechseln. Dazu bekommen sie durchgängig eine Ausbildungsvergütung und stehen auf eigenen Beinen.

Zahl der Männer steigt im Modellversuch

Vor allem für Quereinsteiger ist diese Form der Erzieherausbildung interessant. Haben sie schon einen erlernten Beruf, oder ein Abitur können sie die Ausbildung sogar von vier Jahren auf drei Jahre verkürzen. Der Modellversuch hat außerdem einen positiven Nebeneffekt: Die Zahl der Männer steigt im Vergleich zur Regelausbildung von sechs Prozent auf knapp 19 Prozent. Genau das wäre auch das Ziel der Familienministerin: Andere Zielgruppen für den Beruf ansprechen.

Es muss mehr geschehen

Für die meisten männlichen aber auch weiblichen angehenden Erzieher hier an der Fachakademie sind zwei Punkte besonders wichtig: Dass ihr Job in der Gesellschaft einen höheren Stellenwert bekommt und eine bessere Bezahlung. Ob die Offensive des Bundesfamilienministeriums reicht um dem Fachkräftemangel bei den Erziehern entgegen zu wirken? Der Schulleiter der Nürnberg Fachakademie Michael Kölbl hat Bedenken. "Das reicht nicht aus. Es muss viel mehr getan werden. Es ist nur ein Anstoß in die richtige Richtung."