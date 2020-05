Angebohrte Fernwärmeleitung: Fußgängerin verletzt

Eine 79-jährige Frau hat sich am Dienstagnachmittag in München ihre Füße mit kochendem Wasser verbrüht. Bei Bauarbeiten im Westend war aus Versehen eine Fernwärmeleitung angebohrt worden, wodurch die Fußgängerin verletzt wurde.

Heißes Wasser spritzt aus Bohrloch

Zu dem Unglück kam es gegen 14.30 Uhr. Die 79-jährige Münchnerin ging an einer Baustelle im Westend vorbei, als just in diesem Moment aus einer angebohrten Fernwärmeleitung eine Fontäne spritzte. Aus dem unbeabsichtigten Loch entwich Wasser mit einer Temperatur von etwa 100 Grad und traf die Rentnerin an den Füssen.

Mit Verbrühungen ins Krankenhaus eingeliefert

Erst nachdem die verletzte Frau versorgt wurden, war es den Mitarbeitern der Stadtwerke möglich, die Wasserzufuhr zu beenden. Die Fußgängerin musste mit Verbrühungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallhergang ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.