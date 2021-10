Angebliche Tierschützer verletzen Schweine in Oberstreu

Anfang September hat ein 33-jähriger Metzger in Oberstreu im Landkreis Rhön-Grabfeld drei männliche Personen erwischt, die unerlaubt seinen Schweinestall betreten hatten. Der Besitzer des landwirtschaftlichen Hofes musste mit ansehen, wie einer der Täter mit einem Plastikrohr auf eine seiner Säue einschlug. Zwei weitere Täter nahmen den Vorgang währenddessen mit Handykameras auf. Das teilte die Polizeiinspektion Mellrichstadt mit.

Täter geben sich als vermeintliche Tierschützer aus

Als "Rechtfertigung" für die Gewalttat gaben die Männer an, für eine Tierschutzorganisation zu arbeiten und man dürfe dies tun, so die Polizei. Nachdem der Hofbesitzer mit der Polizei drohte, verließen die Tierquäler fluchtartig das Anwesen. Die Folgen der Brutalität: eines seiner Schweine musste nach einem Schulterbruch erlöst werden, eine weitere Sau erlitt eine Verletzung am Ohr.

Polizei sucht nach Hinweisen

Eine konkrete Täterbeschreibung konnte der geschädigte Schweinebesitzer nicht geben, auch wohin oder mit was die Männer geflüchtet waren, konnte er nicht sagen. Sollte jemand Hinweise zu der Tat geben können, wird er gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mellrichstadt unter 09776 / 8060 in Verbindung zu setzen.