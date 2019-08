Angebliche Datenpanne: Blutspendedienst reagiert auf Vorwürfe

Die Süddeutsche Zeitung hatte berichtet, dass der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes (BSD) bei einem Vorcheck auf seiner Website Gesundheits-Daten möglicher Spender an Facebook gesendet haben soll. Darunter würden sich intime Angaben befinden - etwa zu HIV-Infektionen, Schwangerschaften, Drogenkonsum oder Diabetes.

In einer Stellungnahme bezeichnet der BSD den Artikel als "einseitig", die angeführte Behauptung entspreche nicht der Wahrheit.

SZ: Daten gingen via Werbetracker an Facebook

Mit einem Klick auf den "Ja"- oder "Nein"-Button konnten Privatpersonen bei dem Vorcheck überprüfen, ob sie als Spender in Frage kommen. Durch den Werbetracker "Facebook-Pixel" seien die Antworten teilweise in Verbindung zu Facebook-Konten an das Netzwerk übertragen worden, so die SZ. Der Spendedienst habe seine Seite falsch konfiguriert.

BSD: "Rein theoretisches" Szenario

Laut Blutspendedienst handle es sich um ein "rein theoretisches" Szenario, dass Facebook die Gesundheitsdaten auswerte und durch andere Daten ergänze. Bisher sei nicht belegt, dass das geschehen sei. In diesem Fall läge die Verantwortung ausschließlich bei Facebook. Außerdem sei es "technisch ausgeschlossen", dass über Klicks automatisiert Rückschlüsse auf die Beantwortung gezogen würden und Facebook diese Gesundheitsdaten automatisch erhalte.

Man habe sich zudem beim Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht rückversichert, dass es sich nicht um eine meldepflichtige Datenpanne handle.