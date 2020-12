Anfragen in Corona-Teststellen in Oberfranken steigen an

1.300 Anfragen anstelle 650: Am Corona-Testzentrum für Stadt und Landkreis Bayreuth haben sich die täglichen Anmeldungen zu Wochenbeginn verdoppelt. Nach BR-Recherche ist die Teststelle im Bayreuther Stadtteil Aichig von den befragten Zentren in Oberfranken am schlimmsten von dem Anstieg betroffen.

Bayreuth: Seniorenheim-Regel sorgt für mehr Abstriche

Die Stadt habe bereits auf die steigende Anzahl an Abstrichen reagiert und das Personal in der Teststation aufgestockt. Als möglichen Grund für die vielen Tests nennt die Stadt auch eine neue Verordnung: Seit Kurzem müssen Besucher von Seniorenheimen nämlich einen Negativ-Test vorweisen. Auch der bundesweit geltende Lockdown und das erhöhte Infektionsgeschehen seien mitverantwortlich für die Zunahme der Nachfragen, heißt es aus dem Rathaus.

Coburg: Corona-Tests nur bei Kontakt und Symptomen

In Coburg ist die Anzahl der Abstriche im einzigen Testzentrum für Stadt und Landkreis indes nur leicht angestiegen. Das Gesundheitsamt will einem weiteren Zuwachs entgegenwirken und appelliert deshalb an die Bürger: Jeder soll sich hinterfragen, ob er wirklich einen Test brauche. Sich ohne Coronavirus-Symptome oder Kontakt zu Infizierten testen zu lassen, würde in der Regel nichts bringen, heißt es in einem Schreiben der Behörde, die auch Bürger aus den angrenzenden thüringischen Landkreisen testet.

Hof: Teststation rechnet mit Zulauf vor Weihnachten

In der Hofer Freiheitshalle werden hingegen ausschließlich Bürger getestet, die ihren Wohnsitz in Bayern oder ihren Arbeitsplatz im Hofer Raum haben. Dennoch ist auch die einzige Teststelle für Stadt und Landkreis aktuell "sehr gut ausgelastet". Hier rechnet man damit, dass die Anzahl an Testpersonen vor Weihnachten noch weiter ansteigt. Derzeit werden in der Freiheitshalle bis zu 250 Abstriche pro Tag durchgeführt.