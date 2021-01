Andrang in der Rhön: Besucher halten sich an Corona-Regeln

Auch in der bayerischen und hessischen Rhön waren in den vergangenen Tagen ungewöhnlich viele Menschen unterwegs. Das haben die Polizeidienststellen in Bad Neustadt und Fulda auf BR-Anfrage bestätigt. Alle Parkplätze seien ausgeschöpft gewesen, die Beamten hätten aber keine Strafzettel wegen Vergehen gegen das Infektionsschutzgesetz ausstellen müssen.

Andrang an Kreuzberg und Arnsberg

Vor allem Familien mit Kindern seien unterwegs gewesen, die Schlitten fahren oder Spaziergänge machen wollten, so die Polizei. Es sei zwar voll gewesen, aber die Leute hätten sich weitgehend an die Abstandsregeln gehalten, heißt es aus der Polizeiinspektion Bad Neustadt. Besuchermagnete seien vor allem das Kloster Kreuzberg und die Hänge der Arnsberglifte gewesen. Obwohl die Lifte nicht in Betrieb sind. In den hohen Lagen der Rhön liegen nach Polizeiangaben derzeit etwa 15 Zentimeter Schnee.

Viele Besucher auf der Wasserkuppe

Ähnlich ist die Situation an der Wasserkuppe in der hessischen Rhön, die auch von Besuchern aus Unterfranken stark frequentiert wird. Dort herrsche ebenfalls großer Andrang, aber die Lage sei unter Kontrolle, heißt es aus dem Polizeipräsidium Osthessen. Abgesperrt sei auf der Wasserkuppe nichts, es sei aber durchaus möglich, dass das noch kommt, wenn der Andrang weiter zunimmt, so die Polizei.