Andrang an Regensburger Tankstellen – Sprit könnte knapp werden

"Eine Sauerei von der Regierung" nennt ein Autofahrer die hohen Spritpreise. Er ist am Mittwochmorgen in Regensburg zur Tankstelle gefahren, um seinen Wagen vollzutanken, bevor der Tankrabatt ausläuft. Andere Autofahrer, die neben ihm an den Zapfsäulen anstehen, sehen das ähnlich: Sie finden es falsch, dass der Tankrabatt ausläuft und wünschen sich eine Fortsetzung.

Rabatt läuft um 0 Uhr aus

Klar ist aber: heute Nacht um 0 Uhr endet der Rabatt, der seit Juni 2022 Benzin etwa 35 Cent und Diesel 17 Cent pro Liter günstiger gemacht hat. An den Regensburger Tankstellen stauten sich die Autos bereits am Mittwochmorgen. Zahlreiche Autofahrer wollen ihre Tanks und Kanister nochmal vollmachen, bevor die Preise morgen voraussichtlich wieder steigen werden.

Benzin und Diesel könnten wegen Ansturm knapp werden

Der Ansturm auf die Zapfsäulen wird wohl den ganzen Tag über anhalten, schätzt Ludwig Lanzinger, Tankstellenbetreiber in Regensburg. Er macht sich Sorgen, ob er noch genug Kraftstoff geliefert bekommt, um alle Autofahrer versorgen zu können. "Wir hoffen, dass wir heute noch einen Tankzug bekommen", so Lanzinger. "Mein Spediteur hat gerade zu mir gesagt, dass an den Raffinerien zwischen drei und vier Stunden Wartezeiten angegeben sind, um Kraftstoff zu bekommen."

Auch die Betreiber der Tankstellen müssen ab morgen wieder mehr für ihren Kraftstoff bezahlen. Deshalb versuche jeder Tankstellenbetreiber, heute noch seinen Tank vollzumachen, so Lanzinger. Sollte es heute keine Lieferung mehr geben, könnte laut ihm der Kraftstoff wegen des Ansturms auf die Zapfsäulen knapp werden.

ADAC: Tanken am besten spätabends

Wie viel teurer Kraftstoff morgen werden wird, können Experten noch nicht eindeutig sagen. Wenn der Tankrabatt direkt wieder draufgeschlagen wird, würde der Liter Benzin etwa bei 2,20 Euro pro Liter liegen und Diesel bei 2,17 Euro. Laut ADAC tanken Autofahrer abends zwischen zwischen 20 und 22 Uhr am günstigsten. Am teuersten ist es laut ADAC-Berechnungen gegen sieben Uhr morgens, wenn viele Menschen zur Arbeit fahren und auf dem Weg tanken.