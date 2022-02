Anbieterpleiten: Stromwechsel kann teuer werden

Verbraucher, die wegen der hohen Strom- und Gaspreise zu günstigeren Anbietern gewechselt waren, erlebten Ende 2021 teils böse Überraschungen: Manche Anbieter gingen pleite. Ohne Strom und Gas stand zwar niemand da, weil die Grundversorger einspringen müssen. Doch dort stiegen die Preise für Neukunden, und jetzt nehmen manche Stadtwerke gar nicht mehr alle Kunden an.

Stadtwerke Straubing: Keine Neukunden mehr aus anderen Regionen

Stadtwerke haben meist nur die Grundversorgungspflicht für ein bestimmtes Gebiet, zum Beispiel eine Stadt und deren Umland. Früher nahmen manche trotzdem auch Kunden aus anderen Regionen an. Nun gibt es für solche Kunden teilweise Aufnahmestopps.

Die Stadtwerke Straubing zum Beispiel nehmen für 2022 "aus wirtschaftlichen Gründen" keine Neukunden mehr auf, die außerhalb ihres Versorgungsgebiets wohnen. Außerdem werden seit 1. Februar alle Neukunden in Straubing, die von einem anderen Anbieter zu den Stadtwerken wechseln, nur noch "zu neu kalkulierten Preisen", also teurer, beliefert. Grund für diese Preispolitik: Die Stadtwerke müssten wegen mehr Neukunden zusätzlich Strom und Gas an den Verkaufsbörsen nachkaufen – "zu den aktuell überhitzten Preisen", so die Pressestelle der Stadtwerke Straubing.

REWAG in Regensburg: Preise für Neukunden teils verdoppelt

Eine Studentin erlebte nach einem Umzug eine böse Überraschung, ihr Strompreis verdreifachte sich: Von bisher rund 30 Euro im Monat für einen Ein-Personen-Haushalt auf jetzt 99 Euro bei einem Ökostromanbieter, den sie sich aus den Preisportalen ausgesucht hat. Der gleiche Vertrag hätte bei der REWAG, dem Grundversorger in Regensburg, nach ihren Angaben sogar 103 Euro, also noch etwas mehr, gekostet. REWAG-Pressesprecher Martin Gottschalk räumt ein, dass sich der Preis für die Kilowattstunde im Dezember 2021 verdreifacht hatte. Seit 1. Februar habe die REWAG den Preis aber wieder etwas abgesenkt. Er beträgt aber noch immer rund das Doppelte des früheren Preises.

Als Grund für die Preiskapriolen nennt auch die REWAG den unerwarteten Ansturm von rund 1.800 Neukunden allein in Regensburg, denen der große Stromdiscounter "Stromio" im Dezember gekündigt hatte. Auch die REWAG nimmt jetzt keine neuen Stromkunden mehr aus anderen Regionen an und hat vorerst auch nicht mehr alles im Angebot. So kann man zum Beispiel momentan keine Ökostromtarife mehr abschließen. Grund: Man wolle die Preise für die rund 120.000 Bestandskunden stabil halten.

Kein Aufnahme-Stopp bei den Stadtwerken Cham

Die Stadtwerke Cham haben ebenfalls in den letzten Wochen rund 300 Neukunden dazu gewonnen, schieben aber vorerst keinen Riegel vor:

"Einen Aufnahmestopp haben wir bisher nicht geplant. Da die weitere Entwicklung derzeit sehr schwer absehbar ist, kann dieser Schritt jedoch zukünftig nicht gänzlich ausgeschlossen werden." Stefan Raab, Geschäftsführer der Stadtwerke Cham

Er erklärt die generell meist andere Einkaufspolitik von Grundversorgern wie den Stadtwerken. Sie würden im Unterschied zu Stromdiscountern langfristig im Voraus einkaufen: "Wie viele andere Stadtwerke sind wir nicht spekulativ auf der Strombörse unterwegs. Deswegen haben wir auch für die Jahre 2023 bis 2025 bereits Stromeinkäufe sehr risikoarm getätigt." Diese Einkaufspolitik habe die Preise bisher stabil gehalten. Aber auch die Stadtwerke Cham können bei den aktuellen Entwicklungen auf den Energiemärkten nicht ausschließen, dass die Stromtarife "irgendwann mal wieder angepasst werden müssen".

Auch der Grundversorger Eon Deutschland erklärt auf Anfrage, er sei in vielen Regionen in Deutschland eingesprungen, als Discounter ihren Kunden kündigten. Genaue Kundenzahlen nennt die Eon-Pressestelle nicht. Für Neukunden, die einen Sondertarif abschließen wollen, gebe es eine "aktuelle Preisgestaltung". Bei der Grund- und Ersatzversorgung seien aber keine unterschiedlichen Tarife für Alt- und Neukunden geplant.

Verbraucherschützer sind kritisch

Der Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW) verteidigt die Preiserhöhungen bei einigen Grundversorgern. Grundversorger springen mit Strom und Gas ein und sorgen dafür, dass keiner im Dunkeln sitzt oder frieren muss, so der Verband, wenn Energie-Billiganbieter "sich aus dem Staub machen". Das Geschäftsmodell von Billiganbietern, so der Verband, "lag bisher allein am kurzfristigen Einkauf von Energie an den Börsen". Diese Praxis funktioniere aber momentan nicht mehr. Grundversorger dagegen decken sich langfristig mit Energie ein, um kurzfristige Preissprünge abfedern zu können. Jetzt aber seien sie ebenfalls gezwungen, kurzfristig zu "Höchstpreisen erhebliche Mengen an Energie zuzukaufen":

"Die daraus resultierenden Preiserhöhungen können dann aber nicht den Grundversorgern angelastet werden." Pressemitteilung des Verbands der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft

Verbraucherschützer überzeugen diese Argumente nicht. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen zum Beispiel vermutet, "dass Betroffene abgestraft werden sollen, die in der Vergangenheit den Grundversorgern den Rücken zugekehrt haben". Neukunden machten außerdem meist "nur einen geringen Anteil am Kundenstamm der Grundversorger aus, so dass sich die Auswirkungen auf die Beschaffungsstrategie in Grenzen halten sollten". Eine Spaltung in Neu- und Altkunden widerspreche dem "Verständnis des freien Marktes und der Liberalisierung im Energiemarkt".