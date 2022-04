Anbauversuche in Bamberg erfolgreich: Ingwer gedeiht prächtig

Mehrere Jahre hat die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Bamberg Ingwer-Anbauversuche durchgeführt - mit Erfolg: Die scharfe Knolle gedeiht auch in unseren Breitengraden sehr gut. Viele Gemüsebauern bauen sie bereits an.